Başkan Aygün: STK’lar kentimizin değeridir

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, önceki gün Kocaeli Tokatlılar Derneği Başkanı Turan Şahin, dernek yöneticileri Ahmet Kılınç ve Taha Yavuz’u makamında konuk etti. Şahin ve yönetimi görüşmede dernek faaliyetleriyle ilgili bilgi verirken Başkan Aygün de konuklarına ziyaretleri için teşekkür etti.
SELİMLİLER DERNEĞİ
Başkan Aygün’ü ziyaret eden bir diğer sivil toplum kuruluşu ise Kocaeli Kars Selimliler Derneği oldu. Dernek Başkanı Fatih Ekinci, yöneticiler Kemalettin Cömert, Erdoğan Koç, Salih Yolcu ve Oray Demirci, Başkan Aygün’ü ziyaretlerinde kent genelinde yaptıkları faaliyetlerle ilgili bilgiler verdi. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün de yaptığı değerlendirmede “Derneklerimizin faaliyetlerini önemsiyor ve daima destekliyoruz. Sivil toplum kuruluşları kentimizin en önemli değerleridir” dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.