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28 Eyl 2020 - 15:03- Gündem G: 28 Eyl 2020 - 15:05

Akademi lise giriş sınavları yapıldı

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren ve ödüllü gençlik projesi Kılavuz Gençlik Modeli’nin lise kısmını oluşturan Akademi Lise, eğitim öğretim dönemi öncesinde giriş sınavlarını yaptı
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Eğitici faaliyetlerin bulunduğu Akademi Lise’ye öğrencilerin kesin kayıt yaptırabilmeleri için giriş sınavı yapıldı. 9, 10, 11, 12. sınıfların katıldığı sınavlar 3 gün boyunca 4 ayrı seans şeklinde düzenlendi. Yapılan sınavlarda korona virüs kuralları uygulandı. Yeni eğitim öğretim dönemi için ön kayıtların alınmasının ardından yapılan giriş sınavının sonuçları resmi site kilavuzgenclik. kocaeli.bel.tr açıklanacak. Sonuçların bildirilmesinin ardından kazanan öğrenciler kesin kayıt için Akademi Lise’ye şahsen başvuracak.

4 BİN 500 BAŞVURU YAPILDI

8 Eylül salı günü başlayan online ön kayıtlar internet adresinden 16 Eylül Çarşamba gününe kadar devam etti. Lise öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği online ön kayıtlara 4 bin 500 başvuru yapıldı. Akademi Lise’ye kesin kayıtlar ise sınav sonuçlarının ilan edilmesinden hemen sonra yapılacak. Akademi Lise’lerde yeni eğitim dönemi için ders başlangıç tarihi Milli Eğitim Bakanlığı’nca alınacak kararlara göre şekillenecek.
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28 Eyl 2020 - 15:03 - Gündem

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