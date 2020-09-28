Akademi lise giriş sınavları yapıldı

Eğitici faaliyetlerin bulunduğu Akademi Lise’ye öğrencilerin kesin kayıt yaptırabilmeleri için giriş sınavı yapıldı. 9, 10, 11, 12. sınıfların katıldığı sınavlar 3 gün boyunca 4 ayrı seans şeklinde düzenlendi. Yapılan sınavlarda korona virüs kuralları uygulandı. Yeni eğitim öğretim dönemi için ön kayıtların alınmasının ardından yapılan giriş sınavının sonuçları resmi site kilavuzgenclik. kocaeli.bel.tr açıklanacak. Sonuçların bildirilmesinin ardından kazanan öğrenciler kesin kayıt için Akademi Lise’ye şahsen başvuracak.
4 BİN 500 BAŞVURU YAPILDI
8 Eylül salı günü başlayan online ön kayıtlar internet adresinden 16 Eylül Çarşamba gününe kadar devam etti. Lise öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği online ön kayıtlara 4 bin 500 başvuru yapıldı. Akademi Lise’ye kesin kayıtlar ise sınav sonuçlarının ilan edilmesinden hemen sonra yapılacak. Akademi Lise’lerde yeni eğitim dönemi için ders başlangıç tarihi Milli Eğitim Bakanlığı’nca alınacak kararlara göre şekillenecek.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.