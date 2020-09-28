Kandıra’nın yeni hizmet binası yükseldi

Büyükşehir Belediyesi, Kandıra Belediyesi için projelendirdiği yeni hizmet binası çalışmalarına devam ediyor. Kandıra, Akdurak Mahallesi’nde yapılan ve katlarının tamamı yükselen binanın, kaba inşaatının bitmesi için ekipler hummalı şekilde çalışıyor. 3 bodrum, zemin ve 3 kat şeklinde inşa edilen toplam 13 bin 893 metrekare kullanım alanına sahip olacak binanın çatı işlerine de başlandı.

ÇATI İŞLERİ BAŞLADI

Kandıra Belediyesi için yapımına devam ettiği yeni hizmet binasını üç blok halinde yapacak. Kaba inşaatı tamamlanmak üzere olan yapının 3. kat gazbeton duvar imalatlarına başladı. Otopark rampası ve M1 merdiven yapımına devam edilen yapının, alçı sıva bodrum 1. kat imalatları sürüyor. Çatıda ahşap çatı karkas imalatına da başlayan ekipler, mekanik, yangın tesisatı borulama, havalandırma tesisatı, hava kanalı imalatı ve vrf klima tesisatı altyapı çalışmalarına başladı.