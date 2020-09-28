Yuvacık Barajı’nda 42 günlük suyumuz kaldı

Uzun bir süredir yağmurun yağmaması barajlardaki su miktarının azalmasına neden oldu. Yuvacık baraj, her gün şehre 450 bin ton su vermekte. Sıcak havaların etkisiyle iyice azalan su seviyesi yüzde 37 seviyelerine kadar indi. Şu an Yuvacık Barajı’nda su miktarının 18.910.000 metreküp seviyesinde. Bu da barajda 42 günlük suyumuz kaldığı anlamına geliyor.

SALI VE ÇARŞAMBA YAĞMUR VAR

Kentimize su sağlayan Yuvacı Barajında su seviyesi azalmaya devam ediyor. Şu an 42 günlük suyumuz bulunuyor. 42 gün içerisinde yoğun yağmurlar bekleniyor. Meteoroloji tahminlerine göre salı ve çarşamba kentimiz yağmurun etkisi altında kalacak. Bu da barajdaki su seviyesinin olumlu yönde etkileyeceği tahmin ediliyor.

SAPANCA FORMÜLÜ

Yuvacık Barajı’nda su seviyesi yüzde 20’lerin altına düştüğünde kademeli olarak Sapanca Gölü’nden su çekmeye başlanıyor. Riskli gecen her dönemin en önemli kurtarıcısı olan Sapanca Gölü sayesinde, kentte hiç susuz kalmıyor. Ancak Sapanca Gölü’nden su çekildiği dönemlerde, suyun kalitesinin düştüğü öne sürülüyor.