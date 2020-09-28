Alınan bilgiye göre Kocaeli Halk Gazetesi adında bir internet haber portalı kuran Kocaeli Ticaret Odası meclis üyesi Faruk Bostan ve Bülent Karagöz bir süredir Kartepe'deki tecavüz iddiasıyla ilgili yaptıkları haberlerle gündeme gelmişti. Yapılan haberler ve ortaya atılan iddialar, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklama ile kesin ve net bir dille yalanlanmıştı. Faruk Bostan ve Bülent Karagöz, yapılan haberler nedeniyle Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü'ne giderek ifade verdi. Alınan ifadelerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilen Bostan ve Karagöz tutuklanarak cezaevine gönderildi.
28 Eyl 2020 - 19:21- Asayiş Güncelleme: 28 Eyl 2020 - 19:23
Faruk Bostan ve Bülent Karagöz tutuklandı
Kocaeli Ticaret Odası meclis üyesi Faruk Bostan ve Bülent Karagöz’ün sahibi olduğu Kocaeli Halk Gazetesi bir süre önce Kartepe’de yaşandığı iddia edilen tecavüz olayı ile ilgili yapılan haberler nedeniyle ifadeye çağrılan her iki isim de tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.