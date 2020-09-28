Faruk Bostan ve Bülent Karagöz tutuklandı

Alınan bilgiye göre Kocaeli Halk Gazetesi adında bir internet haber portalı kuran Kocaeli Ticaret Odası meclis üyesi Faruk Bostan ve Bülent Karagöz bir süredir Kartepe'deki tecavüz iddiasıyla ilgili yaptıkları haberlerle gündeme gelmişti. Yapılan haberler ve ortaya atılan iddialar, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklama ile kesin ve net bir dille yalanlanmıştı. Faruk Bostan ve Bülent Karagöz, yapılan haberler nedeniyle Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü'ne giderek ifade verdi. Alınan ifadelerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilen Bostan ve Karagöz tutuklanarak cezaevine gönderildi.