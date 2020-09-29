Şimşek, kazanmaktan başka çıkar yolun yok !..

3.Lig 3.Grup temsilcimiz Gölcükspor, lige Çarşambaspor iç saha yenilgisiyle başlamıştı. Kırmız Sihalılar, sayısız gol kaçırdığı maçta yenilirken, skoru hak etmemişti. Bu kez de cumartesi günü Soma deplasmanında sahaya çıkan takım, yine yenilirken, son anda yıkıldı. 4 Ekim Pazar günü sahasında oynayacağı Karşıyakaspor maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından yeniden başlayan takım, yeniden motive olmaya çalışıyor.

KROS İLE BAŞLADI

Gölcükspor, Teknik Direktör Tunahan Akdoğan nezaretinde haftanın ilk antrenmanını Yuvacık Barajı’nda kros ve yenileme çalışması ile başladı. Dünkü antrenmanda cour çalışmasının ardından, taktik çalışması yapıldı ve antrenmanın son bölümünde dar alanda çift kale uygulandı.