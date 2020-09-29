Darıca'da ayak tenisi şovu büyülüyor

3 asil, 2 yedek oyuncudan oluşan takımlar, 4 grup halinde mücadele veriyor. Kadın ve erkek takımların karışık olarak mücadele verdiği 20 takım, yaklaşık 1 ay süren turnuvada şampiyon olabilmek için mücadele edecek. Darıca İhsan Dumlupınar Sosyal Tesisleri (Çamlık Park) içerisinde düzenlenen açılış maçına Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz, Darıca Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hikmet Tatoğlu katıldı.
AÇILIŞ ÖNCESİ AZERBAYCAN'A DESTEK MESAJI
Açılış öncesi, Azerbaycan'a destek pankartı açarak her zaman kardeş Azerbaycan'ın yanında olduklarını söyleyen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, turnuvanın özellikle pandemi döneminde farkındalık oluşturacağını belirtti.
BIYIK; FARKINDALIK OLUŞTURMAK İSTİYORUZ
Başkan Muzaffer Bıyık, "Burada özellikle dikkat etmemiz gereken konu, sosyal mesafe kuralına uygun bir organizasyon olması. Giriş ve çıkışlarda zaten önlemlerimizi aldık. Vatandaşlarımızdan gelen talep doğrultusunda turnuvayı düzenledik. Pandemi kuralları ile ilgili de farkındalık oluşturmak istiyoruz. Katılan tüm takımlarımıza ve sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.