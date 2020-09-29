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29 Eyl 2020 - 12:54- Spor G: 29 Eyl 2020 - 12:56

Tuğçe Akkaya: Bütün kızlar toplandık !..

Turnuvaya 5 kadınla kurdukları takımla katıldıklarını ifade eden Tuğçe Akkaya, "Turnuvaya kadın-erkek fark etmeden başvuru kabul edildiğini duyunca hemen katılmak istedik. 5 kadın olarak geldik.
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Turnuvaya 5 kadınla kurdukları takımla katıldıklarını ifade eden Tuğçe Akkaya, "Turnuvaya kadın-erkek fark etmeden başvuru kabul edildiğini duyunca hemen katılmak istedik. 5 kadın olarak geldik. Hepimiz çok heyecanlıyız. Şu an turnuva bizim için çok eğlenceli geçiyor. Kadınlardan oluşan bir takım olarak iddialıyız ama ilk maçın heyecanı nedeniyle çok konsantre olamadık. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz” dedi.

 
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29 Eyl 2020 - 12:54 - Spor

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