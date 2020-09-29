Tuğçe Akkaya: Bütün kızlar toplandık !..

Turnuvaya 5 kadınla kurdukları takımla katıldıklarını ifade eden Tuğçe Akkaya, "Turnuvaya kadın-erkek fark etmeden başvuru kabul edildiğini duyunca hemen katılmak istedik. 5 kadın olarak geldik. Hepimiz çok heyecanlıyız. Şu an turnuva bizim için çok eğlenceli geçiyor. Kadınlardan oluşan bir takım olarak iddialıyız ama ilk maçın heyecanı nedeniyle çok konsantre olamadık. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.