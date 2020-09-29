Gençler istedi, belediye yapıyor

Körfez Belediyesi, ilçe genelindeki basket sahalarını yenileme için çalışma başlattı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında gençlerin sahaların yenilenmesi için yaptıkları talepler sonrasında harekete geçildi. Bölge genelindeki basket sahaları tek tek bakıma alındı.

SAHALAR HAZIR HALE GELDİ

Sahaların zeminleri asfalt ile sağlamlaştırılırken, çevresinde de düzenleme çalışması yapıldı. Bozuk ve kötü durumdaki potalar yenilendi, sahayı çevreleyen ve kötü durumda olan sahalardaki çitler de yenilendi. Çizgilerin de çekilmesi ile birlikte sahalar gençlerin kullanımına hazır hale getirildi.