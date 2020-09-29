Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
29 Eyl 2020 - 12:58- Spor G: 29 Eyl 2020 - 12:59

Karamürsel de sporu kutladı !..

Karamürsel’de ‘Avrupa Hareketlilik Haftası’ etkinlikleri kapsamında bisiklet turu düzenlendi.
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Karamürsel Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Karamürsel İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü’nce ‘Avrupa Hareketlilik Haftası’ etkinlikleri kapsamında düzenlenen bisiklet turu, Karamürsel Hükümet Konağı Atatürk Anıtı önünden başladı. Ereğli Mahallesi’nden dönen bisikletçiler, başladığı nokta olan Atatürk Anıtı önünde finiş yaptı. Etkinlikte motorsuz araç kullanımına dikkat çekildi.

TOPLUMSAL FARKINDALIK OLUŞTURULDU

Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, etkinlikte yaptığı konuşmada, “Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında motorsuz araç kullanımına karşı toplumsal farkındalık oluşturabilmek için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Karamürsel İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğümüzle bir dizi etkinlik yapmak istedik. Vatandaşlarımızı bisiklet ve elektrikli araç kullanımına teşvik etmek, mümkün olduğunca trafikten arındırmak istiyoruz’ dedi.
#

29 Eyl 2020 - 12:58 - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Gençler istedi, belediye yapıyor mask
Gençler istedi, belediye yapıyor
Tuğçe Akkaya: Bütün kızlar toplandık !.. mask
Tuğçe Akkaya: Bütün kızlar toplandık !..
Darıca'da ayak tenisi şovu büyülüyor mask
Darıca'da ayak tenisi şovu büyülüyor
Şimşek, kazanmaktan başka çıkar yolun yok !.. mask
Şimşek, kazanmaktan başka çıkar yolun yok !..
Boğaz’da şampiyon İstanbullular oldu mask
Boğaz’da şampiyon İstanbullular oldu
Teşekkürler Polat !.. mask
Teşekkürler Polat !..
Anket Kocaeli Valiliği'nin aldığı koronavirüs tedbirlerini yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İzmit Belediyesi diğer belediyelere örnek oldu mask
İzmit Belediyesi diğer belediyelere örnek oldu
Salih Güler koronaya yenildi mask
Salih Güler koronaya yenildi
İki komşu aile, park yeri nedeniyle birbirine girdi mask
İki komşu aile, park yeri nedeniyle birbirine girdi
Talha’dan çirkin paylaşım mask
Talha’dan çirkin paylaşım
Kocaelispor’un KARA günü! Manisa’da boğulduk! “6-1” mask
Kocaelispor’un KARA günü! Manisa’da boğulduk! “6-1”
Emine Zeybek evlendi! mask
Emine Zeybek evlendi!

GALERİ

Torunoğlu A.Ş. güvencesiyle, sizin yeni yaşam alanınız, Royal Country mask
Torunoğlu A.Ş. güvencesiyle, sizin yeni yaşam alanınız, Royal Country
Azerbaycanlı spiker ağlayarak müjdeyi verdi mask
Azerbaycanlı spiker ağlayarak müjdeyi verdi
Otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı mask
Otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı
Dolandırıcılık yapan 7 kişi tutuklandı  mask
Dolandırıcılık yapan 7 kişi tutuklandı 
Fabrikanın bahçesinde yuvalarından düşen yavru güvercinlere anne şefkati mask
Fabrikanın bahçesinde yuvalarından düşen yavru güvercinlere anne şefkati
Kocaeli'de palet fabrikasında yangın çıktı! mask
Kocaeli'de palet fabrikasında yangın çıktı!
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL