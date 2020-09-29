Karamürsel de sporu kutladı !..

Karamürsel Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Karamürsel İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü’nce ‘Avrupa Hareketlilik Haftası’ etkinlikleri kapsamında düzenlenen bisiklet turu, Karamürsel Hükümet Konağı Atatürk Anıtı önünden başladı. Ereğli Mahallesi’nden dönen bisikletçiler, başladığı nokta olan Atatürk Anıtı önünde finiş yaptı. Etkinlikte motorsuz araç kullanımına dikkat çekildi.

TOPLUMSAL FARKINDALIK OLUŞTURULDU

Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, etkinlikte yaptığı konuşmada, “Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında motorsuz araç kullanımına karşı toplumsal farkındalık oluşturabilmek için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Karamürsel İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğümüzle bir dizi etkinlik yapmak istedik. Vatandaşlarımızı bisiklet ve elektrikli araç kullanımına teşvik etmek, mümkün olduğunca trafikten arındırmak istiyoruz’ dedi.