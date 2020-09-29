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29 Eyl 2020 - 12:59- Spor G: 29 Eyl 2020 - 13:01

Periler, Kayseri’den 2 galibiyetle döndü

İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, Bellona Kayseri Basketbol’un ev sahipliğinde 14’ncüsü düzenlenen Erciyes Cup turnuvasını 2 galibiyet, 1 mağlubiyetle tamamladı, eksiklerini gördü
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi yeni sezonu öncesi son hazırlık turnuvası olan 14. Erciyes Cup’ta mücadele eden İzmit Belediyespor, turnuvada oynadığı Nesibe Aydın Gençlik ve Spor Kulübü ile Hatay Büyükşehir Belediyespor maçlarını kazanırken, Fenerbahçe Öznur Kablo’ya mağlup oldu. İzmit Belediyespor turnuvadaki ilk maçında Fenerbahçe Öznur Kablo karşısında parkeden 71-54 mağlup ayrıldı. Turnuvadaki ikinci maçında Hatay B.Ş.B’yi 69-61 mağlup eden İzmit Belediyespor, son karşılaşmada ise Nesibe Aydın Gençlik ve Spor Kulübü karşısında 80-76 kazandı.

LİG VE AVRUPA HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

Turnuvanın ardından İzmit’e dönen İzmit Belediyespor, Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin ilk haftasında oynayacağı Bellona Kayseri Basketbol maçının hazırlıklarına başladı. İzmit Belediyespor ligin ilk hafta maçında 4 Ekim Pazar saat 15.00’da deplasmanda Bellona Kayseri Basketbol ile karşı karşıya gelecek. Avrupa kupalarında da ülkemizi temsil edecek olan İzmit Belediyespor, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi’nde ön eleme maçında 29 Ekim’de Macaristan ekibi Aluinvent DVTK Miskolc ile karşılaşacak. İzmit Belediyespor maçı kazanması durumunda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi gruplarında, mağlup olduğu takdirde ise EuroCup gruplarında mücadele edecek.
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29 Eyl 2020 - 12:59 - Spor

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