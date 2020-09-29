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29 Eyl 2020 - 13:00- Spor G: 29 Eyl 2020 - 13:01

Gökdeniz 66’da girdi, bu kez atamadı

Beşiktaş maçında 77. Dakikada oyuna giren ve 85. Dakikada golünü atıp Siyah Beyazlı takımı adeta yıkan Antalya’nın Kocaelili milli futbolcusu Gökdeniz Karadeniz, önceki gece oynanan Denizli maçında da 66.dakikada oyuna girdi
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ANTALYA:1-DENİZLİ:0

STAT: Antalya
HAKEMLER: Halis Özkahya **, Özgür Ertem **, Hüsnü Emre Çelimli **
ANTALYASPOR: Boffin **, Eren Albayrak **, Kudriashov ***, Veysel Sarı ***, Bünyamin Balcı **, Amilton ** (Sdney Sam dk. 90 ?), Fredy **, Nuri Şahin ** (Ufuk Akyol dk. 77 *), Hakan Özmert ** (Gökdeniz Bayrakdar dk. 66 *), Mukairu ** (Podolski dk. 46 *), Jahovic * (Origill dk. 66 *)
YEDEKLER: Ferhat Kaplan, Ersan Adem Gülüm, Naldo, Harun Alpsoy, Omar İmeri
TEKNİK DİREKTÖR: Tamer Tuna
DENİZLİSPOR: Pantilimon ***, Bergdich *, Mustafa Yumlu *, Fabiano * (Bakalorz dk. 69 *), Oğuz Yılmaz *, Lopes *, Murawski * (Mesanovic dk. 78 *), Recep Niyaz *, Aissati *, Sagal *, Rodallega *
YEDEKLER: Cenk Gönen, Subotic, Asım Aksungur, Sakıb Aytaç, Özgür Çek, Özer Özdemir, Alihan Kalkan, Muhammed Eren Kıryolcu
TEKNİK DİREKTÖR: Robert Prosinecki
GOL: Veysel Sarı (dk. 58) (Antalyaspor)
SARI KARTLAR: Mustafa Yumlu, Oğuz Yılmaz (Denizlispor)
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29 Eyl 2020 - 13:00 - Spor

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