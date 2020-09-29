Gökdeniz 66’da girdi, bu kez atamadı

ANTALYA:1-DENİZLİ:0
STAT: Antalya
HAKEMLER: Halis Özkahya **, Özgür Ertem **, Hüsnü Emre Çelimli **
ANTALYASPOR: Boffin **, Eren Albayrak **, Kudriashov ***, Veysel Sarı ***, Bünyamin Balcı **, Amilton ** (Sdney Sam dk. 90 ?), Fredy **, Nuri Şahin ** (Ufuk Akyol dk. 77 *), Hakan Özmert ** (Gökdeniz Bayrakdar dk. 66 *), Mukairu ** (Podolski dk. 46 *), Jahovic * (Origill dk. 66 *)
YEDEKLER: Ferhat Kaplan, Ersan Adem Gülüm, Naldo, Harun Alpsoy, Omar İmeri
TEKNİK DİREKTÖR: Tamer Tuna
DENİZLİSPOR: Pantilimon ***, Bergdich *, Mustafa Yumlu *, Fabiano * (Bakalorz dk. 69 *), Oğuz Yılmaz *, Lopes *, Murawski * (Mesanovic dk. 78 *), Recep Niyaz *, Aissati *, Sagal *, Rodallega *
YEDEKLER: Cenk Gönen, Subotic, Asım Aksungur, Sakıb Aytaç, Özgür Çek, Özer Özdemir, Alihan Kalkan, Muhammed Eren Kıryolcu
TEKNİK DİREKTÖR: Robert Prosinecki
GOL: Veysel Sarı (dk. 58) (Antalyaspor)
SARI KARTLAR: Mustafa Yumlu, Oğuz Yılmaz (Denizlispor)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.