Kartepe İHL’de son viraja girildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarıyla giderek çoğalan spor salonlarının bir tanesi de Ertuğrul Gazi Mahallesi’nde bulunan Kartepe Anadolu İmam Hatip Lisesi (İHL) yanına yapılıyor. Büyükşehir Belediyesi spora ve sporcuya verdiği önem doğrultusunda hayata geçirdiği projede, önemli aşama kaydetti. Yapının basketbol, voleybol sahası ve tribünleri ile çevre düzenlemeleri kapsamında ağaç dikimi tamamlandı.

İKİ ORTAK KULLANIMLI SAHA

Yapının zemin katında ortak kullanım alanlı basketbol ve voleybol sahası bulunacak. Ortak saha alanına 28 çarpı 15 metre ölçülerinde basketbol sahası ve 9 çarpı18 metre ölçülerinde voleybol sahası yapılacak. 220 kişilik tribün yapılacak olacak spor salonunda antrenör odası, soyunma odaları, duşlar, bay- bayan engelli wc, güvenlik-idare odaları, mekanik tesisat odası ve büfe yer alacak.