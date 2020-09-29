Nevşehir Öcal ile yolları ayırdı

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Nevşehir Belediyespor ligde ilk iki maçta puan ile tanışamazken Nevşehir Belediyespor yönetimi teknik direktör Taner Öcal ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Nevşehir Belediyespor Başkanı Esat Özaltın yaptığı açıklamada, teknik direktör Taner Öcal ile karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi feshettiklerini söyledi. Öcal ve ekibine verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür ettiğini belirten Özaltın, "Hocamızla, karşılıklı görüşerek sözleşmeyi feshettik. Hocamıza ve ekibine teşekkür ederiz. Yeni bir hocayla görüşmedik ancak çalışmalara başladık" diye konuştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.