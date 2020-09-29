Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
29 Eyl 2020 - 13:01- Spor G: 29 Eyl 2020 - 13:03

Nevşehir Öcal ile yolları ayırdı

Belediye Derince’nin de yer aldığı Misli.com 3. Lig. 1. Grup'ta mücadele eden Nevşehir Belediyespor’da Teknik Direktör Taner Öcal ile yollar ayrıldı.
mask

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Nevşehir Belediyespor ligde ilk iki maçta puan ile tanışamazken Nevşehir Belediyespor yönetimi teknik direktör Taner Öcal ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Nevşehir Belediyespor Başkanı Esat Özaltın yaptığı açıklamada, teknik direktör Taner Öcal ile karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi feshettiklerini söyledi. Öcal ve ekibine verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür ettiğini belirten Özaltın, "Hocamızla, karşılıklı görüşerek sözleşmeyi feshettik. Hocamıza ve ekibine teşekkür ederiz. Yeni bir hocayla görüşmedik ancak çalışmalara başladık" diye konuştu.

 

 
#

29 Eyl 2020 - 13:01 - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kartepe İHL’de son viraja girildi mask
Kartepe İHL’de son viraja girildi
Nevşehir Öcal ile yolları ayırdı mask
Nevşehir Öcal ile yolları ayırdı
Gökdeniz 66’da girdi, bu kez atamadı mask
Gökdeniz 66’da girdi, bu kez atamadı
Periler, Kayseri’den 2 galibiyetle döndü mask
Periler, Kayseri’den 2 galibiyetle döndü
Karamürsel de sporu kutladı !.. mask
Karamürsel de sporu kutladı !..
Gençler istedi, belediye yapıyor mask
Gençler istedi, belediye yapıyor
Anket Kocaeli Valiliği'nin aldığı koronavirüs tedbirlerini yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İzmit Belediyesi diğer belediyelere örnek oldu mask
İzmit Belediyesi diğer belediyelere örnek oldu
Salih Güler koronaya yenildi mask
Salih Güler koronaya yenildi
İki komşu aile, park yeri nedeniyle birbirine girdi mask
İki komşu aile, park yeri nedeniyle birbirine girdi
Talha’dan çirkin paylaşım mask
Talha’dan çirkin paylaşım
Kocaelispor’un KARA günü! Manisa’da boğulduk! “6-1” mask
Kocaelispor’un KARA günü! Manisa’da boğulduk! “6-1”
Emine Zeybek evlendi! mask
Emine Zeybek evlendi!

GALERİ

Torunoğlu A.Ş. güvencesiyle, sizin yeni yaşam alanınız, Royal Country mask
Torunoğlu A.Ş. güvencesiyle, sizin yeni yaşam alanınız, Royal Country
Azerbaycanlı spiker ağlayarak müjdeyi verdi mask
Azerbaycanlı spiker ağlayarak müjdeyi verdi
Otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı mask
Otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı
Dolandırıcılık yapan 7 kişi tutuklandı  mask
Dolandırıcılık yapan 7 kişi tutuklandı 
Fabrikanın bahçesinde yuvalarından düşen yavru güvercinlere anne şefkati mask
Fabrikanın bahçesinde yuvalarından düşen yavru güvercinlere anne şefkati
Kocaeli'de palet fabrikasında yangın çıktı! mask
Kocaeli'de palet fabrikasında yangın çıktı!
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL