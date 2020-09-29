Çorum provaları moralsiz başladı

Şampiyonluk iddiası ile kurulan takımın iki haftada da oynadığı amaçsız futbol sonrasında küçük çaplı bir kriz yaşandı. Selahaddin Dinçel’in istifa edip kaçması da gündemin üst sıralarında yer aldı.

BAYRAM VE BAHRİ CAN KATILMADI

Gerilim ile geçen hafta sonunun ardından pazar günkü Çorum Futbol Kulübü maçının hazırlıkları önceki gün Körfez Kocaelispor Brunga Tesisleri’nde başladı. Antrenmanda ağrıları olan Kaptan Numan düz koşu yaparken, Manisa maçında serçe parmağı çıkan kaleci Bayram ve aynı maçta sakatlanan Bahri Can Avcı antrenmanda yer almadı. Bir iddiaya göre Bahri Can’ın sakat şekilde Manisa maçına başladığı belirtildi.

ALİ MUMCU RESİTALİ

Alt yapı koordinatörü Ramiz Soydaş denetiminde çalışan yeşil siyahlı futbolcularla genç teknik adamlar Ercan Ağaçe ve Ali Mumcu yakından ilgilendi. İki antrenörün de futbolcularla bire bir iletişimi dikkatlerden kaçmadı. Antrenmanda ısınma koşusu, ısınma hareketleri, dayanıklılık koşuları, saha ortasında 3 grup halinde yapılan dar alan mücadelesinin ardından çift kale maç yapıldı. Çift kale maçta yer alan Ali Mumcu adeta futbol resitali sundu.