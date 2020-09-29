Çapanoğlu’ndan futbolcu sayısı indirimi bekleniyor

Yoğun bir gündemin yaşandığı yeşil siyahlılarda Yılmaz, Çorum maçına yeni teknik direktör ile çıkmak istediklerini ifade etti. Dün son ana kadar üç isim üzerinde Çapanoğlu öndeydi, istediği futbolcuların sayısını azaltması istendi ve top, kaynak sağlayacak olan Tahir Büyükakın’a atıldı.

KARDEŞİMİZİN YANINDAYIZ

Kocaelispor’da Basın Sözcüsü Abdülkadir Yılmaz, sözlerine başlarken, Karabağ’da Azerbaycanlı kardeşlerimizin haklı mücadelesine destek verdi ve şu şekilde konuştu: Kardeşimiz Azerbaycan’ın, Karabağ’da yaşadığı haksızlık karşısında başlattığı mücadeleye Kocaelispor Kulübü olarak tam destek veriyoruz. Azerbaycan halkının yanındayız. Ayrıca kadın futbol takımımızın kurucusu, alt yapımızda da görev almış eski futbolcularımızdan Basri Çalık ağabeyimizin bugün (20 Eylül) ölüm yıldönümü. Kendisini rahmetle anıyoruz.

15’ER BİN LİRA CEZA VERDİK

Yılmaz sözlerinin devamında “Manisa yenilgisi için söylenecek çok bir şey yok. Tabii ki tüm Kocaelisporlular bu yenilgiden olumsuz etkilendi. Maç ile ilgili bir takım kararlar aldık. Birkaç futbolcu için de radikal kararlar bunun içinde. Alınan hezimet karşısında futbolculara 15’er bin lira ceza verdik. Yeni hocamız gelince de diğer kararları paylaşacağız” dedi.

HER AY HESAPLARIMIZI AÇIKLAYACAĞIZ

Yılmaz sözlerini şöyle sürdürdü: Kocaelispor taraftarı Türkiye’nin en büyük taraftarıdır. Birçok rekor kırmıştır. Taraftar grubumuzun bir açıklaması var. Hesap sorar nitelikte. Yönetim kurulunun başarı ya da başarısızlığında genel kurulda hesap sorulur. Şeffaflık ilkesi ile hareket ediyoruz. Kulübümüzün tüm harcamaları aylık olarak internet sitemizden yayınlanacaktır. Ekim 15 itibari ile eylül ayının harcama kalemlerini paylaşacağız.

HİÇ YAKIŞMADI…

Kulübümüzde bazı futbolcular aidiyet hissetmiyor. Ancak bakıldığında kampa en erken başlayan takım da biziz. Belki kondisyon, belki de taktiksel anlamda futbolcularımız mahrum bırakıldı. İstifa eden hocamız ile uyuşmazlığımız bu nedenledir. Sonrasında malum süreç yaşanmıştır. Bizi şampiyon yapan hocamıza bu süreç yakışmadı.

MUAYENE TALEBİMİZ VAR

İstifa eden hocamız için ihtar çektik. Yarın (Çarşamba) saat 14.00’te kulüp doktorumuzun da olduğu bir ortamda Medical Park’ta hocamız ile ilgili bir muayene talebimiz var. Buradaki iyi niyeti ya da art niyeti tespit edeceğiz. Ancak geleceğini sanmıyorum. Sadece istifa eden hocamız değil, yardımcıları da Manisa’daki bir aile hekiminden rapor almış.

TALHA VE SERDAR’I BİLEREK OYNATTI

Giden hocamız Dinçel, Teknik Asbaşkanımız Yunus Merttrük’e istifa ettiğini belirtiyor. Ardından yöneticilerimizden Av. Harun Kaya arıyor. Kendisi “Avukatımla görüşün” diyor. Burada bir iyi niyet yok. Bu süreç elimizi kolumuzu bağlıyor. Kendisine şampiyonluk primini dahi ödedik. Hatta Serdar ve Talha’yı bilerek 11’de oynattı ve sözleşmelerini rahatlattı. Şimdi 3’ü paket halinde takımlarla Diyarbakır, Nevşehir gibi takımlarla görüşüyor.

ÇAPANOĞLU BU LİGİ ÇOK İYİ BİLİYOR

Yönetim kurulu toplantısında yeni hoca adaylarını 3’e düşürdük. Mustafa Çapanoğlu, Osman Özköylü ve Cihat Arslan. Erhan Altın hocamız 4. sırada. Hüseyin Başkanımız, Tahir başkanımızla görüştükten sonra ismi resmileştireceğiz. Mustafa Çapanoğlu bu ligi çok iyi tanıyor. İstikrarlı bir hoca. Bu iki taraf için de avantaj. Çorum maçına da yeni hocamızla çıkmak istiyoruz.