Kamyoncular, 10 yıl sonra kongreye gitti

2010 yılından bu yana başkanı bulunmayan ve Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından atanan kayyum heyet tarafından yönetilen Kocaeli Kamyoncular ve Kamyonetçiler Esnaf Odası’nın Olağanüstü Genel Kurulu, dün saat 12.00’deKocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Genel kurulun Divan Başkanlığını KESOB Başkanı Kadir Durmuş üstlendi. Kongrede aday olan Besim Kaçar odanın başkanlığına seçildi.

BESİM KAÇAR’IN YÖNETİM LİSTESİ

YÖNETİM KURULU

Besim Kaçar

Hakan Zorlu

Sefa Öztonga

Erol Yılmaz

Bayram Ali Kaplan

Murat Üzülmez

Murat Asker

DENETİM KURULU

Muhittin Meydan

Fatih Kaval

Eylem Civelek