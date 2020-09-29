Kamyoncular, 10 yıl sonra kongreye gitti

2010 yılından bu yana başkanı bulunmayan ve Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından atanan kayyum heyet tarafından yönetilen Kocaeli Kamyoncular ve Kamyonetçiler Esnaf Odası’nın Olağanüstü Genel Kurulu, dün saat 12.00’deKocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Genel kurulun Divan Başkanlığını KESOB Başkanı Kadir Durmuş üstlendi. Kongrede aday olan Besim Kaçar odanın başkanlığına seçildi.
BESİM KAÇAR’IN YÖNETİM LİSTESİ
YÖNETİM KURULU
Besim Kaçar
Hakan Zorlu
Sefa Öztonga
Erol Yılmaz
Bayram Ali Kaplan
Murat Üzülmez
Murat Asker
DENETİM KURULU
Muhittin Meydan
Fatih Kaval
Eylem Civelek
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.