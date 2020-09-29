Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
29 Eyl 2020 - 15:06- Asayiş G: 29 Eyl 2020 - 15:08

Kural ihlali yapan 296 kişiye para cezası

Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında yapılan kontrollerde kural ihlalleri yapan 296 kişiye idari para cezası uygulanırken çeşitli suçlardan aranan 62 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
mask

Korona virüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlere istinaden Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından 28 Eylül günü yapılan kontrollerde bin 713 iş yeri denetlenirken 23 bin 275 kişi sorgulandı. Yapılan denetimlerde karantina ihlali yapan 16 kişiye, maske takmadığı için 264 kişiye, sosyal mesafe kuralına uymayan 13 kişiye, koronavirüs tedbirlerine uyulmayan 1 iş yerine ve ayakta yolcu kapasitesini aşan 2 sürücüye olmak üzere toplam 296 kişiye idari para cezası uygulandı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 62 kişi de yakalanarak gözaltına alındı.
#

29 Eyl 2020 - 15:06 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kural ihlali yapan 337 kişiye para cezası  mask
Kural ihlali yapan 337 kişiye para cezası 
Koronavirüs şüphesi ile gittiği hastanede öldü mask
Koronavirüs şüphesi ile gittiği hastanede öldü
Kocaeli'de uyuşturucu raporu: 60 operasyonda 18 kişi tutuklandı mask
Kocaeli'de uyuşturucu raporu: 60 operasyonda 18 kişi tutuklandı
Sahte plaka ile gezerken uygulamada yakalandı mask
Sahte plaka ile gezerken uygulamada yakalandı
İş ilanı verip, başvuran kızlara tacizde bulundu mask
İş ilanı verip, başvuran kızlara tacizde bulundu
Körfez'de 2 grup birbirine girdi: 3 yaralı mask
Körfez'de 2 grup birbirine girdi: 3 yaralı
Anket Kocaeli Valiliği'nin aldığı koronavirüs tedbirlerini yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İzmit Belediyesi diğer belediyelere örnek oldu mask
İzmit Belediyesi diğer belediyelere örnek oldu
Salih Güler koronaya yenildi mask
Salih Güler koronaya yenildi
İki komşu aile, park yeri nedeniyle birbirine girdi mask
İki komşu aile, park yeri nedeniyle birbirine girdi
Talha’dan çirkin paylaşım mask
Talha’dan çirkin paylaşım
Kocaelispor’un KARA günü! Manisa’da boğulduk! “6-1” mask
Kocaelispor’un KARA günü! Manisa’da boğulduk! “6-1”
Emine Zeybek evlendi! mask
Emine Zeybek evlendi!

GALERİ

Hastanenin önünde can çekişti! Hastane yardım etmedi... mask
Hastanenin önünde can çekişti! Hastane yardım etmedi...
Torunoğlu A.Ş. güvencesiyle, sizin yeni yaşam alanınız, Royal Country mask
Torunoğlu A.Ş. güvencesiyle, sizin yeni yaşam alanınız, Royal Country
Azerbaycanlı spiker ağlayarak müjdeyi verdi mask
Azerbaycanlı spiker ağlayarak müjdeyi verdi
Otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı mask
Otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı
Dolandırıcılık yapan 7 kişi tutuklandı  mask
Dolandırıcılık yapan 7 kişi tutuklandı 
Fabrikanın bahçesinde yuvalarından düşen yavru güvercinlere anne şefkati mask
Fabrikanın bahçesinde yuvalarından düşen yavru güvercinlere anne şefkati
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL