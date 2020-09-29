Kural ihlali yapan 296 kişiye para cezası

Korona virüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlere istinaden Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından 28 Eylül günü yapılan kontrollerde bin 713 iş yeri denetlenirken 23 bin 275 kişi sorgulandı. Yapılan denetimlerde karantina ihlali yapan 16 kişiye, maske takmadığı için 264 kişiye, sosyal mesafe kuralına uymayan 13 kişiye, koronavirüs tedbirlerine uyulmayan 1 iş yerine ve ayakta yolcu kapasitesini aşan 2 sürücüye olmak üzere toplam 296 kişiye idari para cezası uygulandı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 62 kişi de yakalanarak gözaltına alındı.