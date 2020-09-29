Kocaeli’de 5 dakika süren dolu ve sağanak yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı. İzmit ilçesinde etkili olan dolu yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kendilerini kafalarına örttükleri kartonlarla, saçakların altına saklanarak korumaya başladı. Araçlarını doludan korumak isteyen vatandaşlar ise dakikalarla yarıştı. Vatandaşlar buldukları halı ve kartonlarla araçlarının üstlerini kapatmaya çalıştı. 5 dakika süren fındık büyüklüğündeki dolu yağışı daha sonra etkisini yitirdi.
29 Eyl 2020 - 15:13- Gündem Güncelleme: 29 Eyl 2020 - 16:16
Kocaeli'yi dolu vurdu!
Kocaeli’de etkili olan ve 5 dakika boyunca devam eden dolu ve sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşların kimi saçaklara saklanırken kimi ise araçlarını doludan korumak için dakikalarla yarıştı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.