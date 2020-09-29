29 Eyl 2020 - 15:13- Gündem

Kocaeli'yi dolu vurdu!

Kocaeli’de etkili olan ve 5 dakika boyunca devam eden dolu ve sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşların kimi saçaklara saklanırken kimi ise araçlarını doludan korumak için dakikalarla yarıştı.