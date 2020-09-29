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29 Eyl 2020 - 15:55- Gündem G: 29 Eyl 2020 - 15:56

"Ek ödeme için neyi bekliyorsunuz?"

Üniversite hastanelerinde çalışan sağlık personelinin ek ödemeleri için YÖK’e seslenen Türkiye Kamu Sen Denetleme Kurulu Üyesi ve Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker, “Ağustos ayından itibaren Yüzde 100 Tavandan ödenmesi gereken ek ödemeler için daha neyi bekliyorsunuz?” dedi
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Yüksek Öğretim Kurumuna (YÖK) bağlı faaliyet gösteren üniversite hastanelerinde görev yapan çalışanlara ağustos ayından geçerli olmak üzere üç ay ek ödemelerin yüzde 100 olarak ödenmesi için YÖK’ün gerekli düzenlemeyi yapmayarak çalışanları mağdur etmesi hakkında Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı, Türkiye Kamu Sen Denetleme Kurulu Üyesi Ömer Çeker Şubede basın açıklaması yaptı. 

“HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATMIŞTIR”

Çeker, “YÖK kendisine bağlı faaliyet gösteren Üniversite Hastanelerinde görev yapan sağlık çalışanlarına Ağustos, Eylül, Ekim aylarında Yüzde 100 tavandan Ek Ödeme verilmesi için gerekli düzenlemeyi halen yapmamış, Sağlık Bakanlığının gerisinde kalmıştır. Üniversite hastanelerinde görev yapan sağlık personeli, ekim ayına yaklaştığımız şu günlerde ağustos ayından bu yana ödeme emri gerektiren düzenlemeyi yapamayan YÖK yetkililerine tepkilerini dile getirmektedirler. Sağlık Bakanlığının Ek Ödemeler hakkında almış olduğu kararla örtüşen kararı çok hızlı bir şekilde alması gereken YÖK, sağlık çalışanlarını hayal kırıklığına uğratmıştır” dedi.

“DAHA NEYİ BEKLİYORSUNUZ?”

YÖK’e seslenen Çeker, “YÖK’e bağlı faaliyet gösteren hastanelerde görev yapan sağlık çalışanları adına Türk Sağlık Sen olarak YÖK’e sesleniyoruz. Ağustos ayından itibaren Yüzde 100 Tavandan ödenmesi gereken ek ödemeler için daha neyi bekliyorsunuz? Gerekli yasal düzenlemeyi ivedilikle yaparak ölüm ile yaşam arasındaki ince çizgide hayatlarını riske atarak vatandaşımıza hizmet eden sağlık çalışanlarının haklarının verilmesi konusunda hassasiyet göstermenizi bekliyoruz. Sendika olarak konunun takipçisi olacağız” ifadelerine yer verdi.

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29 Eyl 2020 - 15:55 - Gündem

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