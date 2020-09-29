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29 Eyl 2020 - 16:08- Asayiş G: 29 Eyl 2020 - 16:57

İzmit’te iki aracın üzerine ağaç devrildi

İzmit Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın önünde bulunan yeşil alanda park halinde bulunan iki aracın üzerine, fırtınanın etkisiyle ağaç devrildi
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Olay, İzmit ilçesine bağlı Kozluk Mahallesi’nde meydana geldi. İl genelinde öğle saatlerinde etkili olan yağmur sonrasında kısa süreli fırtına meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmit eski Seka İdari Binası, yeni Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın önünde bulunan yeşil alanda park halinde olan 41 BK 778 ve 45 ACR 738 plakalı iki aracın üzerine, fırtınanın etkisiyle ağaç devrildi. Araç sahipleri, fırtına öncesi araçlarının üzerini örtüyle örttü, ancak meydana gelen fırtına sonucu iki aracın üzerine ağaç devrilirken araçlar zarar gördü.
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29 Eyl 2020 - 16:08 - Asayiş

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