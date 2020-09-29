Kaza İzmit Gazanfer Bilge Bulvarı ile Eski İstanbul Caddesi kesişiminde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İ.V. idaresindeki 34 BYG 442 plakalı Renault marka otomobil, kavşak üzerinden yolun karşı tarafına geçmek isteyen E.T.Ö. idaresindeki 34 BML 745 plakalı Seat marka otomobille çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücü İ.V. yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansa alınan yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.
29 Eyl 2020 - 16:19- Asayiş Güncelleme: 29 Eyl 2020 - 16:58
İki otomobil kavşakta çarpıştı: 1 yaralı
İzmit'te kavşakta iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.