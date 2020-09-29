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29 Eyl 2020 - 16:47- Gündem G: 29 Eyl 2020 - 16:49

Büyükşehir ekipleri yağışa karşı mücadele ediyor

İstanbul ve Kocaeli’de etkili olmaya başlayan doluya ve fırtınaya karşı Büyükşehir ekipleri, sahadaki tüm olumsuz durumlara anında müdahale ediyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar doğrultusunda Batı Karadeniz, İstanbul ve Kocaeli çevresinde kuvvetli rüzgar ile birlikte yağış başladı. Bu durumu dikkate alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, olumsuzlukların önüne geçmek için hazırlıklarını yaptı. İtfaiye, İSU, Zabıta ekipleri yağışa karşı yaşanabilecek olumsuzluklara yönelik teyakkuz halinde görev yaparken Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri de Kocaeli genelinde mazgal temizliği gerçekleştirdi.

MAZGAL TEMİZLİĞİ İÇİN 400 PERSONEL

Gelen uyarılar sonrasında harekete geçen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, cadde, ana yol ve şehir genelindeki tüm yollarda bulunan mazgalların temizliğini yaptı. Mazgalların temiz ve açık olmasıyla yaşanan yağışta su birikintilerinin oluşmasının önüne geçiliyor.

BÜYÜKŞEHİR ZABITA GÖREV BAŞINDA

Kocaeli’de yağış ile birlikte etkili olan fırtınadan dolayı ağaç dalları, branda gibi malzemelerin yollara sürüklendiği görüldü. Her zaman olduğu gibi il genelinde denetimlerini aralıksız sürdüren Büyükşehir Zabıta ekipleri, yola düşen ağaç dalı, branda ve diğer maddeleri herhangi bir olumsuzluğa mahal vermemesi için kaldırdı. Böylece trafik güvenliği sağlandı.

İSU EKİPLERİNDEN ANINDA MÜDAHALE

İSU ekipleri de kent genelinde oluşan olumsuzluklara anında müdahale etti. Ekipler yine mazgal temizliği, ağaç dallarını yoldan kaldırma gibi hizmetleri yerine getirdi. Ekipler gün boyu yine olası tehlikeleri önlemek adına görev yapacak.

GÜN BOYU GÖREV YAPACAK

Fırtına ve yağışın önümüzdeki günde de devam edeceğini dikkate alan Büyükşehir ekipleri, teyakkuz halinde. Ekipler yaşanabilecek su taşkınları, ağaç devrilmesi gibi olumsuzlara anında müdahale etmek için gün boyunca görev yapacak.

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29 Eyl 2020 - 16:47 - Gündem

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