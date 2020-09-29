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29 Eyl 2020 - 16:50- Gündem G: 29 Eyl 2020 - 16:56

O hastaneden açıklama geldi: Gerekli müdahaleyi yaptık

Özel Merkez Hastanesi, hastanenin fenalaşan kişiye müdahale edilmediği iddiaları üzerine yazılı açıklamada bulundu.

Demirören Haber Ajansı
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Hastaneden yapılan açıklamada gerekli tüm müdahelenin yapıldığı belirtilerek şöyle denildi: "Belirtilen tarihte sabaha karşı bir vatandaşımızın Özel Merkez Hastanesi Acil servis kapısından giriş yaparak 'Acil hekiminiz var mı? Şurada bir adam ölmüş galiba bayağı da olmuş' demesi üzerine kısa süre içerisinde gerekli aksiyonu alınmış, bahse konu kişinin 112 ekibi ile Merkez Hastanesi acil servisine intikali sağlanmıştır. Acil serviste yapılan tüm müdahalelere rağmen hasta maalesef geri döndürülememiştir. İşbu konu ile ilgili gerekli soruşturma Sağlık Müdürlüğü tarafından başlatılmış olup, bu kasıtlı videoyu çeken kişinin yardım etmek yerine görüntüsünü kayda alması ve bunu hikayeleştirmeye çalışması insanlıktan uzak trajik bir tutumdur."

Hastanenin gerekli yasal işlemlere başladığı ifade edilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Merkez Hastanesi bölgede 25 yıldan fazla süredir faaliyet gösteren, günde 500'den fazla kişinin güvenerek başvurduğu, şu ana kadar gerçekleştirdiği sadece doğum sayısı on binlerle ifade edilen bölge halkının sevgi ve saygısına mazhar olmuş bir sağlık kurumudur. Ülkemizin yaşadığı pandemi süresince üzerine düşen tüm görevleri de eksiksiz yapmıştır, yapmaktadır. Hastanemizi yalan yanlış beyanlarla suçlamaya çalışan kişilere karşı gerekli yasal başvurular yapılmıştır. Mütevaffanın acılı yakınlarına başsağlığı diler, bu denli hassas davranılmış bir vakada bu şekilde anılmanın derin üzüntüsüyle, konuyu bilgilerinize arz ederiz."

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29 Eyl 2020 - 16:50 - Gündem

Muhabir Demirören Haber Ajansı

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