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29 Eyl 2020 - 19:49- Gündem G: 29 Eyl 2020 - 19:52

“Ağır hasta sayımız durağan seyrediyor”

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 29 Eylül Salı gününün corona virüsü verilerine göre bugün 68 kişi hayatını kaybederken bin 427 yeni vaka tespit edildi.
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Türkiye’nin günlük corona virüsü tablosu açıklandı. 29 Eylül Salı gününün verilerine göre yapılan 114 bin 940 testle birlikte toplam test sayısı 10 milyon 268 bin 163’e ulaştı.

Bugün bin 427 vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 317 bin 272’ye çıktı. Can kaybı ise 68 artarak 8 bin 130’a yükseldi.

Son 24 saatte bin 452 hasta, toplamda da 278 bin 504 kişi sağlığına kavuştu. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 6.5 ağır hasta sayısı ise bin 583 oldu.

“MÜCADELEYE DESTEK VERİN”

Twitter hesabından güncel corona virüsü verilerine dair değerlendirmelerde bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ağır hasta sayısının durağan seyrettiğini ifade etti.

Bakan Koca, şunları belirtti:

* Virüs ile mücadele birlikte yapıldığında netice veriyor.

* Mücadeleye güç katan birlikte tedbirlere uymak.

* Başarının devamı ve sürekliliği için mücadeleye destek verin.

DÜN BİN 412 VAKA GÖRÜLMÜŞTÜ

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 28 Eylül corona virüsü tablosuna göre dün bin 412 vaka tespit edilmiş, 65 kişi yaşamını yitirmiş ve bin 422 hasta sağlığına kavuşmuştu.

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29 Eyl 2020 - 19:49 - Gündem

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