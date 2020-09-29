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29 Eyl 2020 - 21:37- Gündem G: 29 Eyl 2020 - 22:43

Yağış sonrası dere siyah aktı

Dilovası’nda yağış sonrası Kömürcüler Organize Sanayi Bölgesi içerisinde bulunan kömür tozları Çatalçeşme deresinin renk değiştirmesine neden oldu. Dilovası Ekoloji ve Sağlık Derneği Başkanı İsmail Sami, kömür tozlarının dereleri ve İzmit Körfezi'ni kirlettiğini söyledi.

Demirören Haber Ajansı
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Dilovası‘nda bulunan Çatalçeşme Deresi kömür tozları nedeniyle bugün yağış sonrası siyah aktı. Kömürcüler Organize Sanayi Bölgesi'nden dereye karışan tozlar nedeniyle suyun rengi siyaha dönüştü.

Yağışlarla birlikte kömür tozlarının derelere sonra da İzmit Körfezi'ne akarak kirliliğe neden olduğunu söyleyen Dilovası Ekoloji ve Sağlık Derneği Başkanı İsmail Sami, "Maalesef her yağmur yağdığında Kömürcüler Organize Sanayi Bölgesi'nden akan siyah kömür tozları hem derelerimizi kirletiyor hem de derelerden Marmara Denizi'ne akarak, denizlerimizi kirletiyor. Bu da zaten ekosisteme ve ekolojik dengeye ciddi anlamda aykırı bir durum. Denizlerimizde yaşayan binlerce canlı var hepsine doğrudan zarar veriyor" dedi.

Biran önce Kömürcüler OSB'nin kapatılmasını istediklerini söyleyen Sami, "Kömürcüler OSB'nin  bir an önce kapatılmasını istiyoruz. Burasıyla alakalı bir söz verildi ve sene sonundan sonra bir daha kömür alınmayacağı söylendi. Şu an o bölgede ciddi anlamda bir kömür yığınağı var sanki yıllarca devam edecekmiş gibi bir depolama var. Eğer sene sonunda kapatılacaksa artık kömür alınmaması gerekiyor. Hala kirlilik ve pislik devam ediyor. Maalesef bu dereler insanların yaşam alanlarının içinden geçiyor, konutların arasından dökülüyor. Derelerin hepsinin çevresinde koruma yok, bazen çocuklarımız dereye iniyor. Daha öncesinde burası yüzülebilir bir alanken şu anda çocuklarımız bu kirlilik ve pislik ile karşılaşıyorlar" diye konuştu.
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29 Eyl 2020 - 21:37 - Gündem

Muhabir Demirören Haber Ajansı

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