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29 Eyl 2020 - 21:45- Gündem G: 29 Eyl 2020 - 22:41

Hürriyet “Kent merkezi bir cazibe merkezi haline gelecek”

İzmit Belediyesi tarafından hayata geçirilecek olan Fethiye Caddesi Yeniden Düzenleme projesinin tanıtımında konuşan Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Bu proje bittiğinde kent merkezi bir cazibe merkezi haline gelecek” dedi.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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İzmit Belediyesi tarafından Kocaeli Ticaret Odası Burhan Kasım Meclis Salonunda Fethiye Caddesi esnafına Fethiye Caddesi Yeniden Düzenleme projesinin tanıtımı yapıldı. Fethiye Caddesi ve bağlantı yollarının yeniden düzenlenmesiyle ilgili görsellerinde paylaşıldığı programa İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplam Hürriyet’in yanı sıra Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Başkanı Necmi Bulut, İzmit KESOB Başkanı Kadir Durmuş, Kent Merkezi Ticari Dayanışma Derneği (İKM) Başkanı Murat Öztürk, oda üyeleri ve cadde esnafları katıldı.

Projeye katkıda bulunabilirsiniz

Tanıtım programı öncesinde konuşan Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, “Geçtiğimiz haftalarda sizlere Büyükşehir Belediyemizin Yürüyüş Yolu projesi tanıtılmıştı. Bugünde İzmit Belediyemizle birlikte Fethiye Caddesini yenileme projesini tanıtılacak. Bu projelerin İzmit’imize, kentimize değer katacağına olan inancımız tamdır. Bizde Kocaeli Ticaret Odası olarak esnafımıza, ticaretin gelişmesine fayda sağlayacak olan bu ve benzeri projelere her zaman destek vermeye devam edeceğiz. Bugün siz değerli Fethiye Caddesi esnafımızda projeye dair fikirlerinizi, önerilerinizi, beklentilerinizi belirterek projeye katkıda bulunabilirsiniz” dedi.

Kent merkezi bizim için çok önemli

Bulut’un ardından konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Kent Merkezi bizim için gerçekten çok önemli. Para akışının sağlaması için işletmelerimizin iyi durumda olmalı. Bu yüzden çevre düzenlemelerini yapmamız gerekiyor. Göreve geldiğimizde Fethi Caddesi ve bağlantılı yolları ile ilgili projelerimizi söylemiştik. ‘Yaptım oldu’ anlayışından ziyade esnafımızla, halkımızla bir araya gelerek fikir alışverişlerinde bulunduk. Sonrasında da tabanından, tabelasına, ışıklamasına kadar bir değişikliğin olması gerektiği ortaya çıktı. Cadde için projeyi yarışmayla belirlemeye karar verdik. Birinciyi halk belirlesin istedik. Sonuç olarak bu yarışmaya 59 proje katıldı. 3 projemizi halkımızın beğenisine sunduk. 52 numaralı projemiz birinci olarak seçti. Jürimiz de yine aynı projeyi seçti” dedi.

Cazibe merkezi haline gelecek

Hürriyet, “İnsanlarımız kapalı mekanlardan daha çok ferah mekanları tercih ediyor, Büyükşehir Belediyesine de projeye dair sunumumuzu yaptık. Üstü yapmak sorun değil önemli olan altyapıyı oluşturmak. Bu yüzden projenin başlama ve bitiş tarihlerini belirtemiyoruz. Bu proje bittiğinde kent merkezi bir cazibe merkezi haline gelecek. Halkımızın ve jürimizin seçtiği projeyi bende çok beğendim. Projenin büyük firmaları buraya çekeceğine, İzmit’e değer katacağına inanıyoruz. Bugünde sizlerin fikirlerini almak için buradayız” şeklinde konuştu.

Bütün detaylar paylaşıldı

Konuşmaların ardından Fethiye Caddesi Yeniden Düzenleme için birinci seçilen projenin mimarları Pınar Kesim Aktaş ve Mehmet Cemil Aktaş tarafından cadde esnafına yönelik tanıtım yapıldı. Sunumda cadde üzerindeki ışıklandırma, dükkan tabelalarının uyumu ve zemin gibi birçok detay esnafla paylaşıldı. Caddenin modern bir görünüm getirileceğinin altının çizildiği sunumda bölgeye büyük firmaların çekilebileceği vurgulandı. Sunumun ardından cadde esnafları proje ile ilgili fikirlerini ve eleştirilerini dile getirdiler.

Büyükşehir Belediyesi ile altyapı konusunu netleştirmeyi planlıyoruz

Projenin ne zaman başlayıp ne zaman biteceği konusunda gelen soruları cevaplayan İzmit Beleye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet “Etap etap projeyi devam ettirmeyi düşünüyoruz. Bunun içinde altyapı çalışmalarının belirlemesi gerekiyor. Sıfırdan yapılacak büyük bir proje olacak. Ne zaman başlayacağımıza Büyükşehir Belediyesi ile altyapı konusunu netleştirmeyi planlıyoruz. Yine de sizlerin istediğiniz tarihleri göz önünde bulundurarak istişareyle belirleyeceğiz. Burada birçok iş var. Bir defa çalışmalara başlayalım ve bir daha burada zemini bozmayalım istiyoruz ” dedi.

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29 Eyl 2020 - 21:45 - Gündem

Muhabir Nuri Akçaharman

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