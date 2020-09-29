AKP İzmit'te icra kurulu belli oldu

Geçmiş dönemde görev yapan tüm ilçe başkanlarına ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek yeni yönetimini açıklayan Av. Ali Güney " İzmit teşkilatımız 102 mahallede aktif olarak çalışmalar yapıyor. Her mahallede çalışma programlarımız var.
Yeni dönemde yeni yönetim kadromuz ile İzmitimizi AK Kadrolar ile buluşturacağız. Kaliteli bir siyaset ortamında İzmitimize hep birlikte hizmet edeceğiz" dedi.
AKP İZMİT İLÇE İCRA KURULU İLÇE BAŞKANI ALİ GÜNEY
SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANI YUSUF SAMİ ÇINAR
TEŞKİLAT BAŞKANLIĞI YUSUF YILDIZ
SEÇİM İŞLERİ BAŞKANLIĞI MUHAMMED SEYDAOĞLU
TANITIM MEDYA BAŞKANLIĞI ÖMER AKBAŞ
SOSYAL POLİTİKALAR YUSUF TAŞER
YEREL YÖNETİMLER CEMİL KANPARA
EKONOMİK İŞLER BAŞKANLIĞI YAŞAR KESKİN
SİVİL TOPLUM VE HALKLA İLİŞKİLER İSMAİL ÖZDEMİR
MALİ VE İDARİ İŞLER TURGAY AYDINER
SEKRETERYA FATMA ALYÜZ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.