AKP İzmit'te icra kurulu belli oldu

Geçmiş dönemde görev yapan tüm ilçe başkanlarına ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek yeni yönetimini açıklayan Av. Ali Güney " İzmit teşkilatımız 102 mahallede aktif olarak çalışmalar yapıyor. Her mahallede çalışma programlarımız var.

Yeni dönemde yeni yönetim kadromuz ile İzmitimizi AK Kadrolar ile buluşturacağız. Kaliteli bir siyaset ortamında İzmitimize hep birlikte hizmet edeceğiz" dedi.

AKP İZMİT İLÇE İCRA KURULU İLÇE BAŞKANI ALİ GÜNEY

SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANI YUSUF SAMİ ÇINAR

TEŞKİLAT BAŞKANLIĞI YUSUF YILDIZ

SEÇİM İŞLERİ BAŞKANLIĞI MUHAMMED SEYDAOĞLU

TANITIM MEDYA BAŞKANLIĞI ÖMER AKBAŞ

SOSYAL POLİTİKALAR YUSUF TAŞER

YEREL YÖNETİMLER CEMİL KANPARA

EKONOMİK İŞLER BAŞKANLIĞI YAŞAR KESKİN

SİVİL TOPLUM VE HALKLA İLİŞKİLER İSMAİL ÖZDEMİR

MALİ VE İDARİ İŞLER TURGAY AYDINER

SEKRETERYA FATMA ALYÜZ