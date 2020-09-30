Üzülmez ile Çapanoğlu görüşüyor! Anlaşma an meselesi

Sancaktepespor Kulübü Başkanı Fatih Kol’dan her türlü izni alan Mustafa Çapanoğlu’nun Kocaelispor’a getirmek istediği futbolcu sayısının fazla olması transferi güçleştiriyor. Çapanoğlu’nun Üzülmez’e “Ben başarılı olmaya geliyorum. Parayı düşünecek halde değilim. Bir anda bu takımın çehresi, kimyası değişecek, oyun gücü artacak. Bu konuda kendime güveniyorum” dediği öğrenildi.
ARSLAN “YAPAMAM” DEDİ, ÖZKÖYLÜ UÇTU!
Öte yandan adaylar arasındaki teknik adamlardan Cihat Arslan’ın üst lig kulüpleri ile temas halinde olduğu ve teklife teşekkür ettiği belirtildi. Bir iddiaya göre ise Arslan’ın “Ben bu kadroya fazla bir şey yapamam” şeklinde de söylediği öne sürüldü. Osman Özköylü’nün yıllık 2 milyon liradan fazla bir para talep etmesi ile Özköylü’den vazgeçildi.
ALTIN: ADALET VE SAMİMİYET!
Şartları en hafif olan Erhan Altın ve Hüseyin Üzülmez ile görüşen Erhan Altın ise “Bir teknik adam için en önemli konu adalet ve samimiyet. Futbolcu bunu sende görürse gerisi gelir. Bu benim işim. Mevcut kadroya 2-3 dokunuşumuz olabilir. Konu Kocaelispor ise parayı konuşmak yersiz olur. Bu şehir başarıyı fazlası ile hak ediyor” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.