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30 Eyl 2020 - 11:23- Spor G: 30 Eyl 2020 - 11:26

Üzülmez ile Çapanoğlu görüşüyor! Anlaşma an meselesi

Kocaelispor’da yeni teknik adamın gün içinde belli olması bekleniyor. Başkan Hüseyin Üzülmez pazartesiden beri çok sayıda teknik adamla görüşme gerçekleştirdi. En ciddi aday Kocaelispor’un eski kaptanlarından Mustafa Çapanoğlu

Erdem ÖVÜÇ
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Sancaktepespor Kulübü Başkanı Fatih Kol’dan her türlü izni alan Mustafa Çapanoğlu’nun Kocaelispor’a getirmek istediği futbolcu sayısının fazla olması transferi güçleştiriyor. Çapanoğlu’nun Üzülmez’e “Ben başarılı olmaya geliyorum. Parayı düşünecek halde değilim. Bir anda bu takımın çehresi, kimyası değişecek, oyun gücü artacak. Bu konuda kendime güveniyorum” dediği öğrenildi.

ARSLAN “YAPAMAM” DEDİ, ÖZKÖYLÜ UÇTU!

Öte yandan adaylar arasındaki teknik adamlardan Cihat Arslan’ın üst lig kulüpleri ile temas halinde olduğu ve teklife teşekkür ettiği belirtildi. Bir iddiaya göre ise Arslan’ın “Ben bu kadroya fazla bir şey yapamam” şeklinde de söylediği öne sürüldü. Osman Özköylü’nün yıllık 2 milyon liradan fazla bir para talep etmesi ile Özköylü’den vazgeçildi.

ALTIN: ADALET VE SAMİMİYET!

Şartları en hafif olan Erhan Altın ve Hüseyin Üzülmez ile görüşen Erhan Altın ise “Bir teknik adam için en önemli konu adalet ve samimiyet. Futbolcu bunu sende görürse gerisi gelir. Bu benim işim. Mevcut kadroya 2-3 dokunuşumuz olabilir. Konu Kocaelispor ise parayı konuşmak yersiz olur. Bu şehir başarıyı fazlası ile hak ediyor” dedi.

30 Eyl 2020 - 11:23 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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