Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
30 Eyl 2020 - 11:28- Eğitim G: 30 Eyl 2020 - 11:31

BİLNET yarışmadan yarışmaya koşuyor

BİLNET Okulları Kocaeli Kampüsü; Milli Eğitim Bakanlığı’nın düzenlediği bilgi yarışmalarında büyük başarılara imza atarak öne çıkmayı başardı.
mask

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen Bilgi Yarışması bunlardan sadece biri. Yarışma, 14 Eylül tarihinde Türkiye genelinde yapıldı. Kültür varlıklarının bilinirliği, korunması ve kültür varlığı kaçakçılığının önlenmesinde farkındalık yaratmak için "Ülkemizin Kültür Varlıkları" konusu ile Çevrim İçi uygulandı.

DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLER

BİLNET Kocaeli Kampüsünden tüm orta öğretim öğrencileri yarışmaya katıldı. Öğrenciler, geçmişten günümüze taşıdığımız mirasımıza sahip çıkmanın haklı gururu ile bilgisini konuşturdu.
Katılım sağlayan öğrencilerden Bilge Balcı; 20 soruya toplam 152,314 saniyede 15 doğru cevap vererek İzmit’te 3., Kocaeli’de 17. ve Türkiye genelinde 427. oldu. Mehmet Emin Bayır ise 20 soruya toplam 138,705 saniye gibi kısa bir sürede 13 doğru cevap vererek Körfez’de 1., Kocaeli’de 24. ve Türkiye genelinde 780. olarak yarışmayı tamamladı.

30 AĞUSTOS BİLGİ YARIŞMASINDA DA BENZER BAŞARI SERGİLENDİ

BİLNET, 30 Ağustos Zafer Bayramının 98. Yılı kutlamaları nedeniyle düzenlenen Liseliler Çevrimiçi Bilgi Yarışması’nda da benzer bir başarı sergilemişti. Bilge Balcı, İzmit ve Kocaeli İl 1’ncisi, Türkiye 8’ncisi olurken, Ada Özkemer İzmit ve Kocaeli’de 2.lik elde etti. Türkiye genelinde ise adını 10’ncu sıraya yazdırdı. Mehmet Emin Bayır ise Körfez ilçede 2., Kocaeli’de 6. ve Türkiye’de 109.olarak yine okullarına gurur yaşattı.

AMAÇ; BİLGİLERİNİ SINAMAK VERİMLİ VAKİT GEÇİRMELERİNİ SAĞLAMAK

Öğrencilerin uzaktan eğitim sürecinde verimli vakit geçirmelerini sağlamak, hızlı düşünme becerilerini geliştirmek adına düzenlenen bu yarışmalarda BİLNET’in başarısı öne çıkarken öğrencisinden öğretmenine emeği bulunan herkese haklı gurur yaşattı. Başarılı öğrencilere önceki gün kampüste düzenlenen törenle idareciler tarafından sertifikalar ve belgeleri takdim edildi. Aynı zamanda yarışmaya katılarak, bilgilerini sınayan bütün öğrencilere teşekkür edildi.

30 Eyl 2020 - 11:28 - Eğitim

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Maskeli eğitimde doğru iletişim nasıl kurulmalı? mask
Maskeli eğitimde doğru iletişim nasıl kurulmalı?
BİLNET Kocaeli’de ‘panoramik kütüphane’ hizmette mask
BİLNET Kocaeli’de ‘panoramik kütüphane’ hizmette
Online eğitim için ebeveynlere 15 öneri mask
Online eğitim için ebeveynlere 15 öneri
BİLNET Kocaeli’de öğrenciye yatırım devam ediyor mask
BİLNET Kocaeli’de öğrenciye yatırım devam ediyor
GTÜ'lü öğrencilere Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ödül   mask
GTÜ'lü öğrencilere Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ödül  
GTÜ Teknopark A.Ş.’De ilk genel kurul yapıldı mask
GTÜ Teknopark A.Ş.’De ilk genel kurul yapıldı
Anket Kocaeli Valiliği'nin aldığı koronavirüs tedbirlerini yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İzmit Belediyesi diğer belediyelere örnek oldu mask
İzmit Belediyesi diğer belediyelere örnek oldu
Salih Güler koronaya yenildi mask
Salih Güler koronaya yenildi
Emine Zeybek evlendi! mask
Emine Zeybek evlendi!
O gün Kocaeli'ye yağmur geliyor! Hava soğuyacak... mask
O gün Kocaeli'ye yağmur geliyor! Hava soğuyacak...
Faruk Bostan ve Bülent Karagöz tutuklandı mask
Faruk Bostan ve Bülent Karagöz tutuklandı
Takımın ruhu ve gücü yok! Üzülmez bildiğini okuyor mask
Takımın ruhu ve gücü yok! Üzülmez bildiğini okuyor

GALERİ

Kocaeli’de kaçak göçmen operasyonu: 16 gözaltı mask
Kocaeli’de kaçak göçmen operasyonu: 16 gözaltı
Hastanenin önünde can çekişti! Hastane yardım etmedi... mask
Hastanenin önünde can çekişti! Hastane yardım etmedi...
Torunoğlu A.Ş. güvencesiyle, sizin yeni yaşam alanınız, Royal Country mask
Torunoğlu A.Ş. güvencesiyle, sizin yeni yaşam alanınız, Royal Country
Azerbaycanlı spiker ağlayarak müjdeyi verdi mask
Azerbaycanlı spiker ağlayarak müjdeyi verdi
Otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı mask
Otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı
Dolandırıcılık yapan 7 kişi tutuklandı  mask
Dolandırıcılık yapan 7 kişi tutuklandı 
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL