Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen Bilgi Yarışması bunlardan sadece biri. Yarışma, 14 Eylül tarihinde Türkiye genelinde yapıldı. Kültür varlıklarının bilinirliği, korunması ve kültür varlığı kaçakçılığının önlenmesinde farkındalık yaratmak için "Ülkemizin Kültür Varlıkları" konusu ile Çevrim İçi uygulandı.

DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLER

BİLNET Kocaeli Kampüsünden tüm orta öğretim öğrencileri yarışmaya katıldı. Öğrenciler, geçmişten günümüze taşıdığımız mirasımıza sahip çıkmanın haklı gururu ile bilgisini konuşturdu.

Katılım sağlayan öğrencilerden Bilge Balcı; 20 soruya toplam 152,314 saniyede 15 doğru cevap vererek İzmit’te 3., Kocaeli’de 17. ve Türkiye genelinde 427. oldu. Mehmet Emin Bayır ise 20 soruya toplam 138,705 saniye gibi kısa bir sürede 13 doğru cevap vererek Körfez’de 1., Kocaeli’de 24. ve Türkiye genelinde 780. olarak yarışmayı tamamladı.

30 AĞUSTOS BİLGİ YARIŞMASINDA DA BENZER BAŞARI SERGİLENDİ

BİLNET, 30 Ağustos Zafer Bayramının 98. Yılı kutlamaları nedeniyle düzenlenen Liseliler Çevrimiçi Bilgi Yarışması’nda da benzer bir başarı sergilemişti. Bilge Balcı, İzmit ve Kocaeli İl 1’ncisi, Türkiye 8’ncisi olurken, Ada Özkemer İzmit ve Kocaeli’de 2.lik elde etti. Türkiye genelinde ise adını 10’ncu sıraya yazdırdı. Mehmet Emin Bayır ise Körfez ilçede 2., Kocaeli’de 6. ve Türkiye’de 109.olarak yine okullarına gurur yaşattı.

AMAÇ; BİLGİLERİNİ SINAMAK VERİMLİ VAKİT GEÇİRMELERİNİ SAĞLAMAK

Öğrencilerin uzaktan eğitim sürecinde verimli vakit geçirmelerini sağlamak, hızlı düşünme becerilerini geliştirmek adına düzenlenen bu yarışmalarda BİLNET’in başarısı öne çıkarken öğrencisinden öğretmenine emeği bulunan herkese haklı gurur yaşattı. Başarılı öğrencilere önceki gün kampüste düzenlenen törenle idareciler tarafından sertifikalar ve belgeleri takdim edildi. Aynı zamanda yarışmaya katılarak, bilgilerini sınayan bütün öğrencilere teşekkür edildi.