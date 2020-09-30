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30 Eyl 2020 - 11:30- Ekonomi G: 30 Eyl 2020 - 11:33

Araç sahipleri dikkat! Benzine zam geliyor

Akaryakıt sektörü yetkililerinden alınan bilgiye göre benzinin litre fiyatına bu gece yarısı itibarıyla 11 kuruş fiyat artışı bekleniyor.
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Benzinin litre fiyatına  bu gece yarısı itibarıyla geçerli olmak üzere zam geliyor. Buna göre benzin fiyatı 11 kuruş artmış olacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

30 Eyl 2020 - 11:30 - Ekonomi

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