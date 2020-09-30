Vali Yavuz’dan KTO’ya ziyaret

Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk ve beraberindeki yönetimi tarafından kapıda karşılanan Kocaeli Valisi, Başkan Recep Öztürk ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ile bir süre sohbet ederek, yeni yönetimin hayırlı olması temennisinde bulundu ve çalışmalarında başarılar diledi.

ÖZTÜRK ‘’BÖLGE İÇİN BİRLİKTE ÇALIŞMAKTAN ONUR DUYARIZ’’

Ziyarette Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk Vali Seddar Yavuz’a oda çalışmaları hakkında bilgilendirmeler yaparak bölge için birlikte çalışmaktan onur duyacaklarını belirtti. Samimi bir ortamda geçen ziyarette İl ve İlçe konuları konuşularak Vali Yavuz’a Körfez ve üyeler ile ilgili bilgiler verildi.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’a, çalışmaları hakkında bilgi sunumunda bulunan Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, Kocaeli Valisinin ziyaretlerinden onur duyduğunu belirterek, nezaketlerinden dolayı teşekkür etti. Ziyaret toplu çekilen fotoğraf ile sone erdi.