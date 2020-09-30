Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
30 Eyl 2020 - 11:54- Gündem G: 30 Eyl 2020 - 11:57

‘’OSB’lerimizde muhteşem bir üretim kapasitesi var’’

Büyükakın, “OSB’lerimizde muhteşem bir üretim kapasitesi var. Her geçen gün katma değeri yüksek ürünler üreten şehrimiz, Türkiye’yi başka bir lige çıkaracaktır” dedi.
mask

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın,  Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi (GEPOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Erkan’ı ve Güçsan Plastik ile KBS Kalıp Bağlama Sistemler fabrikalarını ziyaret etti. “Kocaeli’den dünyanın her bölgesine emeğiyle üretim gerçekleştiren işçi kardeşimizin ve sanayicimizin yanındayız” diyen Başkan Büyükakın, “OSB’lerimizde muhteşem bir üretim kapasitesi var. Her geçen gün katma değeri yüksek ürünler üreten şehrimiz, Türkiye’yi başka bir lige çıkaracaktır” dedi. Alın terinin kutsallığına dikkat çeken Başkan Büyükakın, Güçsan ve KBS Kalıp fabrikalarındaki emekçilerle de yakından ilgilendi.

TEKNOLOJİYİ YAKINDAN TAKİP EDEN BİR NESİL

“Salgın etkisini yitirip taşlar yerine oturdukça üretim kapasitesi yeni rekorlara koşmaya devam edecektir” tespitinin OSB’lerde kendisini gösterdiğinin altı çizilen ziyaretlerde, “İhracattan üretime ve tarımdan sanayiye birçok alanda salgın sürecinden sonra güçlenerek çıkacak bir Türkiye var” diyen Başkan Büyükakın, “Bu süreçte geleceğe damga vuracak genç bir neslin geldiğini de görüyoruz. Araştıran, girişimci, cesaretli, teknolojiyi yakından takip eden bir nesil ile karşı karşıyayız. TEKNOFEST gibi festivaller başta olmak üzere, üniversitelerimizde ve sanayicimizin yanında yetişen gençlerimiz bizlere büyük bir güven veriyor. Geleceğimizi emanet ettiğimiz gençlerin teknoloji konusundaki üretim sevdası, ülkemizin gücüne güç katacaktır” şeklinde konuştu.

“GENÇLERİMİZ ARTIK TEKNOLOJİYİ ÜRETİYOR”

Güçsan Plastik fabrikasının sahibi Zihni Özcan ve KBS Kalıp Bağlama Sistemlerinin sahibi Abdullah Aydın’dan gerçekleştirdikleri üretimler hakkında bilgi alan Başkan Büyükakın, saha ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, “Türk sanayisinin büyük gücünü bugün bir kez daha yerinde gördüm. Bu başarı ve bu güce ülkemizin ulaşmasında katkısı olan herkese çok teşekkür ediyorum. Bu güç gelecek nesillere taşınacak ve ülkemizin kalkınmasına büyük destek olacaktır. Üretimdeki her gencimiz ülkemizin geleceğe koşmasına katkı sunuyor. İşçisinden, teknisyenine, mühendisinden tasarımcısına kadar yeni nesil gençlerimiz artık ‘Gençlerimiz teknolojiyi tüketiyor’ algısını kırıyor ve yerine ‘Gençlerimiz artık teknolojiyi üretiyor’ anlayışını hâkim kılıyor” ifadelerini sarf etti.

İMES OSB YÖNETİM KURULUNA TAZİYE ZİYARETİ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi (GEPOSB) ziyaretlerinin ardından geçtiğimiz günlerde vefat eden iş insanı İrfan Küçükay için İMES OSB yönetim kuruluna taziye ziyaretinde bulundu. Ülkesine üretim sevdasıyla bağlı Küçükay’ın vefatı nedeniyle büyük üzüntü yaşadığını dile getiren Başkan Büyükakın, “İMES OSB olmak üzere tüm sanayici camiasına, ailesine, sevenlerine ve çalışanlarına bir kez daha sabırlar diliyorum. Kendileri bu ülke için taş üstüne taş nasıl koyarım, daha fazla üretim ve daha fazla istihdam nasıl sağlarım onun çabası içerisindeydi. Allah rahmet eylesin” diyerek duygularını dile getirdi.

30 Eyl 2020 - 11:54 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Vali Yavuz’dan KTO’ya ziyaret mask
Vali Yavuz’dan KTO’ya ziyaret
2 milyon biberiye fidesi toprakla buluşuyor mask
2 milyon biberiye fidesi toprakla buluşuyor
Obeziteye erken yaşta savaş açtılar mask
Obeziteye erken yaşta savaş açtılar
Prometeon Türkiye, çalışan çocuklarını geleceğin mesleklerine hazırlıyor mask
Prometeon Türkiye, çalışan çocuklarını geleceğin mesleklerine hazırlıyor
İzmit’te içme suyu hatları deplase ediliyor mask
İzmit’te içme suyu hatları deplase ediliyor
Valilik 1 haftalık denetim raporunu açıkladı mask
Valilik 1 haftalık denetim raporunu açıkladı
Anket Kocaeli Valiliği'nin aldığı koronavirüs tedbirlerini yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İzmit Belediyesi diğer belediyelere örnek oldu mask
İzmit Belediyesi diğer belediyelere örnek oldu
Salih Güler koronaya yenildi mask
Salih Güler koronaya yenildi
Emine Zeybek evlendi! mask
Emine Zeybek evlendi!
O gün Kocaeli'ye yağmur geliyor! Hava soğuyacak... mask
O gün Kocaeli'ye yağmur geliyor! Hava soğuyacak...
Faruk Bostan ve Bülent Karagöz tutuklandı mask
Faruk Bostan ve Bülent Karagöz tutuklandı
Takımın ruhu ve gücü yok! Üzülmez bildiğini okuyor mask
Takımın ruhu ve gücü yok! Üzülmez bildiğini okuyor

GALERİ

Kocaeli’de kaçak göçmen operasyonu: 16 gözaltı mask
Kocaeli’de kaçak göçmen operasyonu: 16 gözaltı
Hastanenin önünde can çekişti! Hastane yardım etmedi... mask
Hastanenin önünde can çekişti! Hastane yardım etmedi...
Torunoğlu A.Ş. güvencesiyle, sizin yeni yaşam alanınız, Royal Country mask
Torunoğlu A.Ş. güvencesiyle, sizin yeni yaşam alanınız, Royal Country
Azerbaycanlı spiker ağlayarak müjdeyi verdi mask
Azerbaycanlı spiker ağlayarak müjdeyi verdi
Otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı mask
Otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı
Dolandırıcılık yapan 7 kişi tutuklandı  mask
Dolandırıcılık yapan 7 kişi tutuklandı 
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL