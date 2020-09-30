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30 Eyl 2020 - 12:00- Gündem G: 30 Eyl 2020 - 12:04

AB Rh pozitif kan aranıyor

VM Medical Park Kocaeli Hastanesi'nde yatan bir hasta için AB Rh pozitif kan aranıyor
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VM Medical Park Kocaeli Hastanesi'nde cuma günü ameliyata alınacak olan bir hasta için AB Rh pozitif kan aranıyor. Kan vermek isteyenler 05057484427 numaralı telefondan hasta yakınına ulaşabilir.

30 Eyl 2020 - 12:00 - Gündem

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