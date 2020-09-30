İMES OSB Dilovası Yönetim Kurulu Başkanı belli oldu

İMES OSB Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini başarılı bir şekilde yürüten İrfan Küçükay’ın vefatının ardından Yönetim Kurulumuzun oy birliğiyle, Yönetim Kurulu Başkan Vekili olan Ahmet Tokkan, Başkan olarak seçildi. Yönetim Kurulu Üyesi PİKSAN firmasının sahibi Kerim Çolakoğlu ise Başkanvekili olarak yetkilendirildi.
"BÜYÜK BİR GAYRETLE ÇALIŞACAĞIZ"
Konu ile ilgili İMES OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet TOKKAN; “Değerli Başkanımız İrfan Küçükay'ın vefatı bizlerde büyük bir üzüntü yaşattı. İMES OSB’nin emektar isimlerinden olan merhum başkanımız İRFAN Küçükay, yaşamı boyunca İMES OSB’ye ve Türk sanayisinin, Türkiye’nin ekonomisine yüksek katma değer oluşturması için büyük mücadele vermiştir. Bizler de Başkanlığı döneminde İrfan Küçükay'ın, misyon ve vizyonuyla, İMES OSB’de devam eden projelerin başarıyla tamamlanması, yeni projelerin hayata geçirilmesi için büyük bir hassasiyet, ciddiyet ve gayretle çalışacağız. “ ifadelerinde bulundu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.