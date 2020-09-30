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30 Eyl 2020 - 12:05- Ekonomi G: 30 Eyl 2020 - 12:10

Assan Panel, kendi enerjisini üreten çevre dostu binaların yaygınlaşmasını hedefliyor

Kibar Grubu çatısı altında faaliyet gösteren, sandviç panel sektörünün önemli aktörlerinden Assan Panel, ürün ve teknolojileriyle sürdürülebilirlik alanına katkı sağlıyor. Kendi enerjisini üreterek çevreye verdiği zararı en aza indirgeyen binaların yaygınlaşmasını hedeflediklerini belirten Assan Panel Genel Müdürü Tolga Akar, sektörün nabzının tutulduğu Zero Build Forum 2020’de enerji verimliliğinin kritik önemine dikkat çekti.
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Bu yıl 23-27 Eylül tarihlerinde düzenlenen ve dünyanın dört bir yanından alanında uzman kişileri bir araya getiren Uluslararası Sıfır Enerji Binalar Sanal Forumu Zero Build Forum 2020, “Dünya Çözüm Bekliyor, Çözüm: Sıfır Enerji Binalar” mottosuyla gerçekleştirildi. Forumda bir konuşma yapan, Türkiye’nin lider sandviç panel üreticilerinden, sektörün küresel ölçekte önemli oyuncularından Assan Panel Genel Müdürü Tolga Akar, şirket olarak dünyanın geleceği için büyük önem taşıyan enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik alanlarına yaptığı katkılarla hedeflerini katılımcılara aktardı.

Solar üreticileriyle iş birliği gerçekleştirerek kendi enerjisini üreten fabrikaların yaygınlaşması için çalıştıklarının altını çizen Akar, “Bu alanda ciddi yol kat ettik, Assan Panel’in bu fabrikaların çoğalması için üstlendiği öncü rolün kapsamını genişletmek en önemli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Hem yaşadığımız dünyaya ve bizden sonra gelecek nesillere olan sorumluluğumuz hem de ekonomideki kayıpların en aza indirgenmesine katkı sunma hedefimiz doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz Ar-Ge çalışmalarımıza hız kazandırdık. Assan Panel olarak yalnızca endüstriyel binalara, fabrikalara değil; bireylere de daha sürdürülebilir bir yaşam vadediyoruz. Bu doğrultuda yürüttüğümüz Ar-Ge çalışmalarıyla Solar Kepli Panel ürünümüzü inşaat sektörünün kullanımına sunduk” açıklamasında bulundu.

Konuşmasında ısı yalıtımı konusuna da değinen Akar, “Isı yalıtımı, enerji verimliliğinin önemli bileşenlerinden biri. Ekonomimizdeki en büyük kayıpların başında geliyor. Enerji kaybını azaltmanın en kolay yolu ise binalardaki enerji tüketimlerini azaltmak. Enerji tüketimini verimli hale getirmek için binalarımıza ısı yalıtımı yaptırmak gerekiyor. Assan Panel’in enerji verimliliği ve tasarrufu sağlamaya olanak tanıyan ürünleri bu alanda çözüm üretiyor. Taş Yünü Kepli Panel, Taş Yünü Mebranlı Panel, Taş Yünü Cephe Panel ve Poliüretan R4 kepli ürünlerimiz; enerji verimliliği yüksek binalara talebin artmasına paralel olarak önem kazanan kurulum kolaylığı, hafiflik, uygun maliyet gibi önemli beklentileri karşılıyor. Taş yünü ve poliüretan levha başta olmak üzere ürün gamımıza eklediğimiz; Assan Wool ve Assan Board markalarıyla uluslararası pazarlara da sunduğumuz yeni ürünlerimizle sektörümüzde çıtayı yükseltiyoruz. Assan Panel olarak ortaya koyduğumuz Ar-Ge faaliyetleriyle ısı yalıtımında maksimum verim elde edilmesini sağlarken, dayanıklılık ve hafiflik bileşenlerini de inşaat profesyonellerinin kullanımına sunuyoruz” şeklinde konuştu.

30 Eyl 2020 - 12:05 - Ekonomi

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