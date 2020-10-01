Bu geceki futbol ziyafeti kaçmaz

Tuncay Budakin’in koordinesindeki organizasyonun Genç Olgunlar kategorisinde rakiplerini mağlup eden BFM Soğutma ile Veteran United, Olgunlar kategorisinde ise Gündoğdu Elektrik ile Evrensel Matematik Köyü adlarını finale yazdırdı. 2 dev final maçı bu akşam İzmit Doğu Kışla Çim Halı Tesisleri’nde oynanacak ve futbol şöleni saat 20.00’de başlayacak
BFM SOĞUTMA - VETERAN UNİTED
Önceki akşam oynanan yarı final maçları inanılmaz bir çekişme içerisinde geçti. Nefes kesen mücadelede Veteran United, Pasifik Gemi Acenteliği’ni 4-3 mağlup etti ve finale kaldı. Geçen yılın şampiyonu, yıldızlar topluluğu BFK Soğutma da Paktaş Grup’u 7-2 mağlup ederek Veteran United’in finaldeki rakibi oldu.
GÜNDOĞDU ELEKTRİK - EVRENSEL MATEMATİK KÖYÜ
40 yaş ve üzerindeki futbolcuların forma giydiği Olgunlar kategorisinde 2 kez Türkiye, 1 kez de Marmara Masterler şampiyonu olan Kocaeli Masterler’in futbolcularından oluşan, Ferhat Gündoğdu’nun takımı Gündoğdu Elektrik, Özkaya Ticaret’i 2-0 mağlup etmesini bildi. Son saniyelerine kadar heyecanın eksik olmadığı mücadelede ise Evrensel Matematik Köyü, normal süresi 1-1 sona eren maç sonunda Kartepe Master’i 7-6 yenerek Gündoğdu Elektrik’in finaldeki rakibi oldu.
YARI FİNAL SONUÇLARI
GENÇ OLGUNLAR
Pasifik Gemi Acenteliği-Veteran United: 3-4
Paktaş Grup - BFM Soğutma: 2-7
OLGUNLAR
Gündoğdu Elektrik 2-Özkaya Ticaret 0
Evrensel Matematik Köyü: Kartepe Master: 7-6 (P)
FİNAL PROGRAMI (BU AKŞAM)
GENÇ OLGUNLAR
20.00: BFM Soğutma- Veteran United
OLGUNLAR
21.30: Gündoğdu Elektrik-Evrensel Matematik Köyü
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.