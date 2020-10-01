Bu geceki futbol ziyafeti kaçmaz

Tuncay Budakin’in koordinesindeki organizasyonun Genç Olgunlar kategorisinde rakiplerini mağlup eden BFM Soğutma ile Veteran United, Olgunlar kategorisinde ise Gündoğdu Elektrik ile Evrensel Matematik Köyü adlarını finale yazdırdı. 2 dev final maçı bu akşam İzmit Doğu Kışla Çim Halı Tesisleri’nde oynanacak ve futbol şöleni saat 20.00’de başlayacak

BFM SOĞUTMA - VETERAN UNİTED

Önceki akşam oynanan yarı final maçları inanılmaz bir çekişme içerisinde geçti. Nefes kesen mücadelede Veteran United, Pasifik Gemi Acenteliği’ni 4-3 mağlup etti ve finale kaldı. Geçen yılın şampiyonu, yıldızlar topluluğu BFK Soğutma da Paktaş Grup’u 7-2 mağlup ederek Veteran United’in finaldeki rakibi oldu.

GÜNDOĞDU ELEKTRİK - EVRENSEL MATEMATİK KÖYÜ

40 yaş ve üzerindeki futbolcuların forma giydiği Olgunlar kategorisinde 2 kez Türkiye, 1 kez de Marmara Masterler şampiyonu olan Kocaeli Masterler’in futbolcularından oluşan, Ferhat Gündoğdu’nun takımı Gündoğdu Elektrik, Özkaya Ticaret’i 2-0 mağlup etmesini bildi. Son saniyelerine kadar heyecanın eksik olmadığı mücadelede ise Evrensel Matematik Köyü, normal süresi 1-1 sona eren maç sonunda Kartepe Master’i 7-6 yenerek Gündoğdu Elektrik’in finaldeki rakibi oldu.

YARI FİNAL SONUÇLARI

GENÇ OLGUNLAR

Pasifik Gemi Acenteliği-Veteran United: 3-4

Paktaş Grup - BFM Soğutma: 2-7

OLGUNLAR

Gündoğdu Elektrik 2-Özkaya Ticaret 0

Evrensel Matematik Köyü: Kartepe Master: 7-6 (P)

FİNAL PROGRAMI (BU AKŞAM)

GENÇ OLGUNLAR

20.00: BFM Soğutma- Veteran United

OLGUNLAR

21.30: Gündoğdu Elektrik-Evrensel Matematik Köyü