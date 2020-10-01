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01 Eki 2020 - 00:00- Spor G: 30 Eyl 2020 - 13:52

Bu geceki futbol ziyafeti kaçmaz

3. Olgunlar Veteranlar Futbol Turnuvası’nda yarı final maçları nefes kesti.

Erdem ÖVÜÇ
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Tuncay Budakin’in koordinesindeki organizasyonun Genç Olgunlar kategorisinde rakiplerini mağlup eden BFM Soğutma ile Veteran United, Olgunlar kategorisinde ise Gündoğdu Elektrik ile Evrensel Matematik Köyü adlarını finale yazdırdı. 2 dev final maçı bu akşam İzmit Doğu Kışla Çim Halı Tesisleri’nde oynanacak ve futbol şöleni saat 20.00’de başlayacak

BFM SOĞUTMA - VETERAN UNİTED

Önceki akşam oynanan yarı final maçları inanılmaz bir çekişme içerisinde geçti. Nefes kesen mücadelede Veteran United, Pasifik Gemi Acenteliği’ni 4-3 mağlup etti ve finale kaldı. Geçen yılın şampiyonu, yıldızlar topluluğu BFK Soğutma da Paktaş Grup’u 7-2 mağlup ederek Veteran United’in finaldeki rakibi oldu.

GÜNDOĞDU ELEKTRİK - EVRENSEL MATEMATİK KÖYÜ

40 yaş ve üzerindeki futbolcuların forma giydiği Olgunlar kategorisinde 2 kez Türkiye, 1 kez de Marmara Masterler şampiyonu olan Kocaeli Masterler’in futbolcularından oluşan, Ferhat Gündoğdu’nun takımı Gündoğdu Elektrik, Özkaya Ticaret’i 2-0 mağlup etmesini bildi.  Son saniyelerine kadar heyecanın eksik olmadığı mücadelede ise Evrensel Matematik Köyü, normal süresi 1-1 sona eren maç sonunda Kartepe Master’i 7-6 yenerek Gündoğdu Elektrik’in finaldeki rakibi oldu.

YARI FİNAL SONUÇLARI

GENÇ OLGUNLAR

Pasifik Gemi Acenteliği-Veteran United: 3-4

Paktaş Grup - BFM Soğutma: 2-7

 

OLGUNLAR

Gündoğdu Elektrik 2-Özkaya Ticaret 0

Evrensel Matematik Köyü: Kartepe Master: 7-6 (P)

 

FİNAL PROGRAMI (BU AKŞAM)

 

GENÇ OLGUNLAR

20.00: BFM Soğutma- Veteran United

 

OLGUNLAR

21.30: Gündoğdu Elektrik-Evrensel Matematik Köyü

01 Eki 2020 - 00:00 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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