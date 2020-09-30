Yılan hikayesine döndü!

Pazar günü Çorum maçına başında bir teknik direktör olarak çıkmak isteyen Kocaelispor’da, transfer komitesi teknik adam sorununu dün gazetemiz baskıya girerken hâlâ çözememişti. Çapanoğlu ile sıkı pazarlık yapan yönetim “8 futbolcu isterim’ diretmesi sonrasında, bunu kaldıramayacaklarını, ama kendisinin de haklı olduğunu iletti. Bunun üzerine Osman Özköylü ile yeniden konuşuldu, ama kendisinin de başka kulüple söz kesmesi, bu olasılığı da azalttı. Erhan Altın ismi yeniden gündemde baş sıraya otururken, Zeki Kaya da bu noktada, eski arkadaşına sahip çıktı.

SÜRPRİZ BİR İSİM OLABİLİR…

Bu arada kulüpten aldığımız bir habere göre de, kimsenin şu ana kadar gündeme getirmediği sürpriz bir ismin bir anda göreve gelebileceği öğrenildi. Bu ismin Levent Eriş ya da Cihat Arslan olabileceği belirtiliyor. Çalışmalar önceki gece yarısı ve dün akşam saatlerine kadar hummalı şekilde devam etti. Her an teknik adamın isminin açkılanması bekleniyor. Tabii ki son sözü, bütçeyi oluşturacak olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın söyleyecek.