Gülümse Kafe’de her Çarşamba “Mancarlı Pide” günü

İzmit Belediyesi tarafından hayata geçirilen Gülümse Kafe Sosyal Tesisleri hizmet vermeye başladı. Yahyakaptan Mahallesi’nde yapılan ve ismine İzmitlilerin karar verdiği Gülümse Kafe, İzmit Belediyesinin ilk sosyal tesisi olma özelliğine sahip. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in açılışını yaptığı Gülümse Cafe’de her hafta Çarşamba günleri Kocaeli’ye özgü lezzetlerinden olan Mancarlı Pide ikram edilecek. Gülümse Cafe’deki programa Hürriyet’in yanı sıra CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, CHP İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Mediha Satıcı, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı. Hürriyet, “Mancarlı pideyi tanıtmak istiyoruz” dedi.

İZMİT’İN TANINMASINI İSTİYORUZ

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet basın mensupları ile bir araya gelerek ilk ikramı gerçekleştirdi. Mancarlı Pidenin dağıtımı ile ilgili konuşan Başkan Hürriyet, “Bugün Mancarlı Pidemizin tanıtımını Gülümse Cafe’de gerçekleştiriyoruz. Köy kadınlarımızın ellerinden çıkan bu lezzet ile İzmit’in tanınmasını istiyoruz. Bugün basın mensuplarımız tatsın istedik. Burası Belediyemizin ilk tesisleri, Yeni Cuma, Gölkay Park’ı da işleteceğiz. Fevziye’nin sözleşmesi bitince orayı da biz işleteceğiz” dedi.

MANCARLI PİDEMİZİ İSTANBUL’DA DA SATMAK İSTİYORUZ

Daha önce meclis toplantısında gündeme gelen ruhsat alamama problemi ile ilgili de konuşan başkan Hürriyet Ruhsattan yana bir sıkıntı olmadığını ifade ederek bütün vergi ve ruhsatların alındığını ifade etti. MancarlıPide’nin İstanbul’da da satılması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile görüşme yaptıklarını ifade eden Hürriyet, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi’yle birlikte geniş kapsamlı planlamalar yapıyoruz. İstanbul’da İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketi olan BELTUR sayesinde Mancarlı Pidemizi orada da tanıtmak istiyoruz. Mancarlı Pidemizi dondurulmuş olarak İstanbul’da da satmak istiyoruz” şeklinde konuştu.