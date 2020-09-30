AKP’liler dernek başkanının fotoğrafını çekiyor

AKP’nin kurulduğundan beri üyesi olan Çakırer, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; "Yeter artık, Allah aşkına artık buna alışın. Ben dernek başkanıyım siyasetçi değil. Arkamdan dedikodumuzu yapıp, mahallemize hizmet etmek için şehrin seçilmiş başkanı ile projelerimizi hayata geçirirken, Fatma hanımla fotoğraflarımı mesaj atarak birbirlerine “Taner bizi sattı” diye utanmadan, arlanmadan yorum yapan Ak Partili kardeşlerim. Mahallemden İzmit Belediyesine işçi soktuk diye “AK Partililer Belediyeye yalakalık yaparak adam sokup, hizmet alıyorlar diyen” CHP’li abilerim. Bu laflarım, bu yazıların size.

“YETER ARTIK ALLAH AŞKINA ARTIK BUNA ALIŞIN”

Biz Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Tahir Büyükakın ile görüşüp mahalle tarihimizin en büyük yatırımlarını (Kültür Merkezi, İşçi alımı, Spor Kulübü tesisi) kazandırıyoruz. İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Hürriyet Kaptan ile görüşüp mahallemize projelerimiz ile 17 yıldır çözülemeyen sorunlarımızın (asfalt, işçi alımı, merdivenler, parklar) hizmetini alıyoruz. Buna alışın ve anlayın artık. Dedikodu yapmadan işinize bakın. İsmimi ağzınıza almayın. Mahallemize kim hizmet ederse elini öper başımıza koyarız. Her kim ki söz verir de, sözünü tutmazsa aynı şekilde cevabını alır. Kimseye eyvallahımız yok. Kimseyi satmadık, kimseye de yalakalık yapmıyoruz. Siyasetten uzak, Allah rızası için mahallesine hizmet etmek isteyen ve bu yolda ilerleyen bir yönetimimiz var.

“BUNU NEDEN ANLAMAK İSTEMİYORSUNUZ”

Bende bu yönetimin 5 yıldır Başkanlığını şeref duyarak yürütüyorum. Evet AK Parti’nin kuruluşundan beri üyesiyim ve Recep Tayyip Erdoğan sevdalısıyım ve bunu kimse değiştiremez. Lakin. Benim Apoletimde Gültepeliler Platformu Başkanı yazıyor. Bunu neden anlamak istemiyorsunuz. Israrla Hala bunu anlayamam istemeyenlere, kısmet olursa yapacağımız projeler ile anlatacağız. Son olarak belirtmek istediğim şudur ki “Dernekçilik nasıl yapılır size er veya geç öğreteceğiz” Daha yaşanabilir bir Gültepe için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Birileri bundan rahatsızlık duysa da. Vesselam.”