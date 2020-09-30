Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
30 Eyl 2020 - 20:30- Gündem G: 30 Eyl 2020 - 17:10

“10 yıllık kaybı telafi edeceğiz”

2010 yılında kongresini yapamadığı için kayyuma devredilen Kocaeli Kamyoncular ve Kamyonetçiler Esnaf Odası, 10 yıllık aradan sonra kongresini yaptı. Odanın yeni başkanı Besim Kaçar oldu

Bülent Ekinci
Bülent Ekinci Tüm Haberleri
mask

Kocaeli Kamyoncular ve Kamyonetçiler Esnaf Odası 10 yıl aradan sonra ilk kongresini yaptı. 2011 yılında yapması gereken kongreyi yapamadığı için kayyum atılan oda, Esnaf Odaları Birliği Başkanı Kadir Durmuş’un girişimiyle yeni yönetimine kavuştu. Oda, 10 yıldır Kahveciler Odası Başkanı Erdoğan Göçer, Gebze Minibüsçüler Odası Başkanı Şaban Ebit ve oda personeli Hatice Yılmaz’dan oluşan kayyum tarafından yönetiliyordu.

YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Yaklaşık 350 üyesi bulunan oda, bu kongrenin ardından yeniden aktif bir şekilde hizmet vermeye başlıyor. Kayyumun yönettiği oda önceki gün Birlik İş Hanı’nın 6’ncı katında bulunan sosyal tesiste genel kurulunu yaptı. Başkanlık için tek aday olan Besim Kaçar, oda üyelerinin güveninin alarak yeni yönetimiyle birlikte başkanlığa seçildi.

GÜÇLÜ BİR YÖNETİM

Kamyoncular ve Kamyonetçiler Esnaf Odası, 7 kişilik yeni yönetimini belirledi. Yönetim içerisinde güçlü isimler de bulunuyor. Taşımacılık anlamında kentin en büyük kooperatifi olan ve 37 kooperatifin üyesi olduğu S.S. Kocaeli Marmara Karayolları Taşıma Kooperatifi Başkanı Hakan Zorlu’nun da içerisinde bulunduğu yönetim yeni dönemde, kaybedilen 10 yılın telafi edileceğini söylüyor.

“GÜÇLÜ BİR ODA OLACAĞIZ”

Kamyoncular ve Kamyonetçiler Odası’nın yeni başkanı Besim Kaçar ve odanın ikinci başkanı Hakan Zorlu, “10 yıllık kaybı telafi edeceğiz. Üye sayımızı artırarak, daha kaliteli bir hizmet sunacağız. Eksiklikler ve aksaklıklar yaşandı, sundan sonra bu eksiklik ve aksaklıkların giderilme ve onarılma vakti gelmiştir.  Güçlü ve iddialı bir yönetim oluştu, yeni yönetimin performansını tüm üyelerimiz çok yakında görecek” dedi.

YÖNETİM KURULU

Besim KAÇAR

Hakan ZORLU

Sefa ÖZTONGA

Erol YILMAZ

Bayram Ali KAPLAN

Murat ÜZÜLMEZ

Murat ASKER

DENETİM KURULU

Muhittin MEYDAN

Fatih KAVAL

Eylem CİVELEK

30 Eyl 2020 - 20:30 - Gündem

Muhabir Bülent Ekinci

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Karamürsel'de plaj ve deniz temizleme etkinliği düzenlendi mask
Karamürsel'de plaj ve deniz temizleme etkinliği düzenlendi
Ünlü: “Ermeni zulmünü lanetliyoruz” mask
Ünlü: “Ermeni zulmünü lanetliyoruz”
Körfez, eğitim kentine dönüşüyor mask
Körfez, eğitim kentine dönüşüyor
Aygün, çalışmaları inceledi mask
Aygün, çalışmaları inceledi
Anne Taksi, İzmit’te başladı mask
Anne Taksi, İzmit’te başladı
Otopratik’ten araç sahiplerine özel indirim kampanyası mask
Otopratik’ten araç sahiplerine özel indirim kampanyası
Anket Kocaeli Valiliği'nin aldığı koronavirüs tedbirlerini yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İzmit Belediyesi diğer belediyelere örnek oldu mask
İzmit Belediyesi diğer belediyelere örnek oldu
Salih Güler koronaya yenildi mask
Salih Güler koronaya yenildi
Emine Zeybek evlendi! mask
Emine Zeybek evlendi!
O gün Kocaeli'ye yağmur geliyor! Hava soğuyacak... mask
O gün Kocaeli'ye yağmur geliyor! Hava soğuyacak...
Faruk Bostan ve Bülent Karagöz tutuklandı mask
Faruk Bostan ve Bülent Karagöz tutuklandı
Yeşilçam Büyükşehir'in başına dert oldu mask
Yeşilçam Büyükşehir'in başına dert oldu

GALERİ

Kocaeli’de kaçak göçmen operasyonu: 16 gözaltı mask
Kocaeli’de kaçak göçmen operasyonu: 16 gözaltı
Hastanenin önünde can çekişti! Hastane yardım etmedi... mask
Hastanenin önünde can çekişti! Hastane yardım etmedi...
Torunoğlu A.Ş. güvencesiyle, sizin yeni yaşam alanınız, Royal Country mask
Torunoğlu A.Ş. güvencesiyle, sizin yeni yaşam alanınız, Royal Country
Azerbaycanlı spiker ağlayarak müjdeyi verdi mask
Azerbaycanlı spiker ağlayarak müjdeyi verdi
Otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı mask
Otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı
Dolandırıcılık yapan 7 kişi tutuklandı  mask
Dolandırıcılık yapan 7 kişi tutuklandı 
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL