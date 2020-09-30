Kocaeli Kamyoncular ve Kamyonetçiler Esnaf Odası 10 yıl aradan sonra ilk kongresini yaptı. 2011 yılında yapması gereken kongreyi yapamadığı için kayyum atılan oda, Esnaf Odaları Birliği Başkanı Kadir Durmuş’un girişimiyle yeni yönetimine kavuştu. Oda, 10 yıldır Kahveciler Odası Başkanı Erdoğan Göçer, Gebze Minibüsçüler Odası Başkanı Şaban Ebit ve oda personeli Hatice Yılmaz’dan oluşan kayyum tarafından yönetiliyordu.
YENİ DÖNEM BAŞLIYOR
Yaklaşık 350 üyesi bulunan oda, bu kongrenin ardından yeniden aktif bir şekilde hizmet vermeye başlıyor. Kayyumun yönettiği oda önceki gün Birlik İş Hanı’nın 6’ncı katında bulunan sosyal tesiste genel kurulunu yaptı. Başkanlık için tek aday olan Besim Kaçar, oda üyelerinin güveninin alarak yeni yönetimiyle birlikte başkanlığa seçildi.
GÜÇLÜ BİR YÖNETİM
Kamyoncular ve Kamyonetçiler Esnaf Odası, 7 kişilik yeni yönetimini belirledi. Yönetim içerisinde güçlü isimler de bulunuyor. Taşımacılık anlamında kentin en büyük kooperatifi olan ve 37 kooperatifin üyesi olduğu S.S. Kocaeli Marmara Karayolları Taşıma Kooperatifi Başkanı Hakan Zorlu’nun da içerisinde bulunduğu yönetim yeni dönemde, kaybedilen 10 yılın telafi edileceğini söylüyor.
“GÜÇLÜ BİR ODA OLACAĞIZ”
Kamyoncular ve Kamyonetçiler Odası’nın yeni başkanı Besim Kaçar ve odanın ikinci başkanı Hakan Zorlu, “10 yıllık kaybı telafi edeceğiz. Üye sayımızı artırarak, daha kaliteli bir hizmet sunacağız. Eksiklikler ve aksaklıklar yaşandı, sundan sonra bu eksiklik ve aksaklıkların giderilme ve onarılma vakti gelmiştir. Güçlü ve iddialı bir yönetim oluştu, yeni yönetimin performansını tüm üyelerimiz çok yakında görecek” dedi.
YÖNETİM KURULU
Besim KAÇAR
Hakan ZORLU
Sefa ÖZTONGA
Erol YILMAZ
Bayram Ali KAPLAN
Murat ÜZÜLMEZ
Murat ASKER
DENETİM KURULU
Muhittin MEYDAN
Fatih KAVAL
Eylem CİVELEK
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.