Kocaeli Kamyoncular ve Kamyonetçiler Esnaf Odası 10 yıl aradan sonra ilk kongresini yaptı. 2011 yılında yapması gereken kongreyi yapamadığı için kayyum atılan oda, Esnaf Odaları Birliği Başkanı Kadir Durmuş’un girişimiyle yeni yönetimine kavuştu. Oda, 10 yıldır Kahveciler Odası Başkanı Erdoğan Göçer, Gebze Minibüsçüler Odası Başkanı Şaban Ebit ve oda personeli Hatice Yılmaz’dan oluşan kayyum tarafından yönetiliyordu.

YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Yaklaşık 350 üyesi bulunan oda, bu kongrenin ardından yeniden aktif bir şekilde hizmet vermeye başlıyor. Kayyumun yönettiği oda önceki gün Birlik İş Hanı’nın 6’ncı katında bulunan sosyal tesiste genel kurulunu yaptı. Başkanlık için tek aday olan Besim Kaçar, oda üyelerinin güveninin alarak yeni yönetimiyle birlikte başkanlığa seçildi.

GÜÇLÜ BİR YÖNETİM

Kamyoncular ve Kamyonetçiler Esnaf Odası, 7 kişilik yeni yönetimini belirledi. Yönetim içerisinde güçlü isimler de bulunuyor. Taşımacılık anlamında kentin en büyük kooperatifi olan ve 37 kooperatifin üyesi olduğu S.S. Kocaeli Marmara Karayolları Taşıma Kooperatifi Başkanı Hakan Zorlu’nun da içerisinde bulunduğu yönetim yeni dönemde, kaybedilen 10 yılın telafi edileceğini söylüyor.

“GÜÇLÜ BİR ODA OLACAĞIZ”

Kamyoncular ve Kamyonetçiler Odası’nın yeni başkanı Besim Kaçar ve odanın ikinci başkanı Hakan Zorlu, “10 yıllık kaybı telafi edeceğiz. Üye sayımızı artırarak, daha kaliteli bir hizmet sunacağız. Eksiklikler ve aksaklıklar yaşandı, sundan sonra bu eksiklik ve aksaklıkların giderilme ve onarılma vakti gelmiştir. Güçlü ve iddialı bir yönetim oluştu, yeni yönetimin performansını tüm üyelerimiz çok yakında görecek” dedi.

YÖNETİM KURULU

Besim KAÇAR

Hakan ZORLU

Sefa ÖZTONGA

Erol YILMAZ

Bayram Ali KAPLAN

Murat ÜZÜLMEZ

Murat ASKER

DENETİM KURULU

Muhittin MEYDAN

Fatih KAVAL

Eylem CİVELEK