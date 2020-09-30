Bakan Koca güncel verileri açıkladı!

Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta görülen corona virüsüyle ilgili güncel verileri paylaşıldı. Bugün 112 bin 98 test yapılırken bin 391 yeni vaka tespit edildi.

65 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Corona nedeniyle bugün 65 kişi hayatını kaybederken, Türkiye’deki toplam hasta sayısı 318 bin 663’e, toplam vefat sayısı da 8 bin 195’e yükseldi. Paylaşılan güncel verilere göre bin 245 kişi daha virüsü yenerek sağlığına kavuştu. Böylece toplam iyileşen kişi sayısı 279 bin 749’a çıktı. Tabloda ağır hasta sayısının bin 516 olduğu ifade edilirken hastalardaki zatürre oranın ise yüzde 6.4 olduğu belirtildi.