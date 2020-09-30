Kocaelispor’da Erhan Altın dönemi

Az önce sona eren görüşmelerin ardından Kocaelispor’da Erhan Altın ile anlaşma sağlandı. Kocaelispor’un 80’l yıllardaki teknik adamı Erhan Altın ile 1 yıllık sözleşme imzalanacak ve apar topar takımın başına geçecek.