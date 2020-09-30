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30 Eyl 2020 - 20:38- Spor G: 30 Eyl 2020 - 20:40

Kocaelispor’da Erhan Altın dönemi

Az önce sona eren görüşmelerin ardından Kocaelispor’da Erhan Altın ile anlaşma sağlandı.

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Az önce sona eren görüşmelerin ardından Kocaelispor’da Erhan Altın ile anlaşma sağlandı. Kocaelispor’un 80’l yıllardaki teknik adamı Erhan Altın ile 1 yıllık sözleşme imzalanacak ve apar topar takımın başına geçecek.

30 Eyl 2020 - 20:38 - Spor

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