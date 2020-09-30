Kocaelispor’da teknik direktör kaosu sona erdi!

Kocaelispor’da teknik adam kaosu Erhan Altın ile anlaşılması ile sona erdi. Selahaddin Dinçel’in kulübü yarı yolda bırakmasının ardından teknik direktör arayışlarına girişen yönetim kurulu akşamüzeri yaptığı toplantıda Kocaelispor’un eski futbolcusu ve teknik adamlarından Erhan Altın ile 1 yıllığına söz kesti.
ÇAPANOĞLU DİREKTEN DÖNDÜ
Mustafa Çapanoğlu, Osman Özköylü, İsmet Taşdemir, Cihat Arslan, Suat Kaya gibi isimleri gündeminde tutan, Mustafa Çapanoğlu ile anlaşması an meselesi olan yeşil siyahlılarda, Sancaktepesporlu futbolcuların Çapanoğlu’nun takımda kalmasını istemesi ile Çapanoğlu dosyası kapanmıştı.
TOPLANTI 2 SAAT SÜRDÜ
Akşam saatlerinde Körfez Kocaelispor Brunga Tesisleri’nde tek gündem maddeli toplantı yapıldı. Toplantıda Başkan Hüseyin Üzülmez, Teknik Asbaşkan Yunus Merttürk, Futbol Şube Sorumluları Vural Yıldız ve Ömür Öztürk ile İzleme Komitesi Başkanı Zeki Kaya yer aldı. Yaklaşık 2 saat süren toplantıda Erhan Altın ismi ile birlikte Bayram Toysal, Suat Kaya isimleri de tartışıldı ve toplantı sonunda Erhan Altın isminde karar verildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.