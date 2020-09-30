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30 Eyl 2020 - 20:38- Spor G: 30 Eyl 2020 - 22:23

Kocaelispor’da teknik direktör kaosu sona erdi!

Az önce sona eren görüşmelerin ardından Kocaelispor’da Erhan Altın ile anlaşma sağlandı.

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Kocaelispor’da teknik adam kaosu Erhan Altın ile anlaşılması ile sona erdi. Selahaddin Dinçel’in kulübü yarı yolda bırakmasının ardından teknik direktör arayışlarına girişen yönetim kurulu akşamüzeri yaptığı toplantıda Kocaelispor’un eski futbolcusu ve teknik adamlarından Erhan Altın ile 1 yıllığına söz kesti.

ÇAPANOĞLU DİREKTEN DÖNDÜ

Mustafa Çapanoğlu, Osman Özköylü, İsmet Taşdemir, Cihat Arslan, Suat Kaya gibi isimleri gündeminde tutan, Mustafa Çapanoğlu ile anlaşması an meselesi olan yeşil siyahlılarda, Sancaktepesporlu futbolcuların Çapanoğlu’nun takımda kalmasını istemesi ile Çapanoğlu dosyası kapanmıştı.

TOPLANTI 2 SAAT SÜRDÜ

Akşam saatlerinde Körfez Kocaelispor Brunga Tesisleri’nde tek gündem maddeli toplantı yapıldı. Toplantıda Başkan Hüseyin Üzülmez, Teknik Asbaşkan Yunus Merttürk, Futbol Şube Sorumluları Vural Yıldız ve Ömür Öztürk ile İzleme Komitesi Başkanı Zeki Kaya yer aldı. Yaklaşık 2 saat süren toplantıda Erhan Altın ismi ile birlikte Bayram Toysal, Suat Kaya isimleri de tartışıldı ve toplantı sonunda Erhan Altın isminde karar verildi.

30 Eyl 2020 - 20:38 - Spor

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