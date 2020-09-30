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30 Eyl 2020 - 20:59- Gündem G: 30 Eyl 2020 - 22:11

CHP'li başkan adayı şeriata küfretti!

Türkiye’nin gündemine bomba gibi oturan Esra Karakuş, sosyal medyada birçok kişi tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu. O eleştiride bulunan vatandaşlardan birine CHP Derince İlçe Gençlik Kolları Başkan adayı ve mahalle temsilcisi Devrim Bölgetekin’den geldi

Serkan Üldeş
Serkan Üldeş Tüm Haberleri
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Dört aylık bebeğinin babası komşusu çıkan Esra Karakuş bir anda Türkiye’nin gündemine oturdu. Bebeğin DNA testi sonucunda, kendisinden 28 yaş büyük komşusundan dünyaya getirdiğinin ortaya çıkmasının ardından sevinen Esra Karakuş tepki çekti. Canlı yayındaki itirafını suç duyurusu olarak kabul eden Kuyucak Emniyet Amirliği yetkilileri, evli ve iki çocuk annesi Esra K. hakkında resen soruşturma açtı.

ÇOCUĞUN SOY BAĞINI DEĞİŞTERME SUÇU

Soruşturma evrakı, Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi. Karakuş, İstanbul’dan döndüğü memleketi Aydın Nazilli’de otobüsten iner inmez polis merkezine götürüldü. Karakuş hakkında açılan 5237 sayılı TCK’nın 231. maddesi gereğince, ‘çocuğun soy bağını değiştirme’ suçu kapsamında ifade verdiği öğrenildi. Karakolda ifadesi alınan Karakuş sonrasında serbest bırakılarak kadın sığınma evine yerleştirildi. Esra K.’nin şu an yanında olan bebeğinin ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alınacağı öğrenildi.

“ŞERİAT ŞART AMA UYGULAYAN YOK”

Konu tüm Türkiye’de olduğu gibi Kocaeli’de de eleştirilerle karşılandı. Sosyal medyada paylaşılan haberlerin altına yorum yapan Açelya Ok adından bir vatandaş, “Şeriat şart ama cesaret yok çünkü herkes aynı pisliğin içinde. Yaşasın Cehennem” ifadelerine yer verdi. Doğan, adında bir vatandaş ise bu ifadelere yönelik, “Başkasından sana ne. Sen şeriata uygun yaşa çok istiyorsan” dedi.

“Sİ.. ŞERİATINI”

Bu paylaşımlarda sonra en dikkat çeken yorum ise CHP Derince İlçe Gençlik Kolları Başkan adayı ve mahalle temsilcisi Devrim Bölgetekin’den geldi. Bölgetekin, vatandaşların yaptığı yorumlara şeriata küfrederek cevap verdi. Bölgetekin yaptığı yorumda, “Si... şeriatını” dedi.

30 Eyl 2020 - 20:59 - Gündem

Muhabir Serkan Üldeş

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