Kural ihlali yapan 233 kişiye para cezası

Korona virüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlere istinaden Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından 30 Eylül günü yapılan kontrollerde bin 399 iş yeri denetlenirken 20 bin 850 kişi sorgulandı. Yapılan denetimlerde karantina ihlali yapan 12 kişiye, maske takmadığı için 208 kişiye, sosyal mesafe kuralına uymayan 9 kişiye, koronavirüs tedbirlerine uyulmayan 3 iş yerine ve ayakta yolcu kapasitesini aşan 1 sürücüye olmak üzere toplam 233 kişiye idari para cezası uygulandı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 78 kişi de yakalanarak gözaltına alındı.