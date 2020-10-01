Korona virüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlere istinaden Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından 30 Eylül günü yapılan kontrollerde bin 399 iş yeri denetlenirken 20 bin 850 kişi sorgulandı. Yapılan denetimlerde karantina ihlali yapan 12 kişiye, maske takmadığı için 208 kişiye, sosyal mesafe kuralına uymayan 9 kişiye, koronavirüs tedbirlerine uyulmayan 3 iş yerine ve ayakta yolcu kapasitesini aşan 1 sürücüye olmak üzere toplam 233 kişiye idari para cezası uygulandı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 78 kişi de yakalanarak gözaltına alındı.
01 Eki 2020 - 09:13- Asayiş Güncelleme: 01 Eki 2020 - 09:31
Kural ihlali yapan 233 kişiye para cezası
Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında yapılan kontrollerde kural ihlalleri yapan 233 kişiye idari para cezası uygulanırken çeşitli suçlardan aranan 78 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.