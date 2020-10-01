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01 Eki 2020 - 09:25- Gündem G: 01 Eki 2020 - 09:54

'Bahri Baba' hayatını kaybetti

İzmit'in tanınan simalarından Bahri Baba lakaplı Bahri Gök (93) hayatını kaybetti
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İzmit Meteoroloji Müdürlüğü geçmiş dönem emekli müdürlerinden, Kocaeli eski Futbol İl Temsilcisi, Futbol Hakemler Derneği eski başkanı, Kocaelispor'un kurucularından Bahri Baba lakaplı Bahri Gök (93) vefat etti. Merhume Türkan Gök’ün eşi, merhum Zait Gök, Fedai Gök, Fatma Bakmış ve Emine Piraye Gök kardeşlerin babaları Bahri Gök'ün cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Fevziye Camii'nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

Kocaeli Gazetesi olarak ailesi ve sevenlerine sabır dileriz...

01 Eki 2020 - 09:25 - Gündem

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