'Bahri Baba' hayatını kaybetti

İzmit Meteoroloji Müdürlüğü geçmiş dönem emekli müdürlerinden, Kocaeli eski Futbol İl Temsilcisi, Futbol Hakemler Derneği eski başkanı, Kocaelispor'un kurucularından Bahri Baba lakaplı Bahri Gök (93) vefat etti. Merhume Türkan Gök’ün eşi, merhum Zait Gök, Fedai Gök, Fatma Bakmış ve Emine Piraye Gök kardeşlerin babaları Bahri Gök'ün cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Fevziye Camii'nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.
Kocaeli Gazetesi olarak ailesi ve sevenlerine sabır dileriz...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.