Gebze Ticaret Odası’ndan Azerbaycan'a destek 

Gebze Ticaret Odası eylül ayı olağan meclis toplantısı, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler başkanlığında telekonferans ile gerçekleştirildi. Toplantı salonunun koltuklarına, pandemi nedeniyle meclis toplantısına katılamayan meclis üyelerinin fotoğrafları ile Türk ve Azerbaycan bayrakları konuldu.
'AZERBAYCAN YALNIZ DEĞİLDİR'
Nail Çiler toplantıda yaptığı konuşmada, "Bizler Azerbaycan’da işlenen insanlık suçunun karşısında can Azerbaycan’ın daima yanındayız. Zalimlerin sonu vardır ve zalimliğin ilelebet devam ettiği görülmemiştir. 'Tek millet, iki devlet' diyerek, tüm kuvvetimizle yanında yer aldığımız Azerbaycan yalnız değildir. Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü hedef alan Ermenistan’ın her türlü girişim ve kışkırtıcılığının karşısındayız. Ermenistan’ın gerçekleştirdiği saldırıları şiddetle kınıyoruz. Tüm gücümüzle Azerbaycan’ın vatan savaşını destekliyoruz. Kimsenin şüphesi olmasın ki bu süreç, Azerbaycan’ın kesin zaferiyle sonuçlanacaktır" dedi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.