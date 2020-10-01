Gebze Ticaret Odası’ndan Azerbaycan'a destek 

Gebze Ticaret Odası eylül ayı olağan meclis toplantısı, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler başkanlığında telekonferans ile gerçekleştirildi. Toplantı salonunun koltuklarına, pandemi nedeniyle meclis toplantısına katılamayan meclis üyelerinin fotoğrafları ile Türk ve Azerbaycan bayrakları konuldu.

'AZERBAYCAN YALNIZ DEĞİLDİR'

Nail Çiler toplantıda yaptığı konuşmada, "Bizler Azerbaycan’da işlenen insanlık suçunun karşısında can Azerbaycan’ın daima yanındayız. Zalimlerin sonu vardır ve zalimliğin ilelebet devam ettiği görülmemiştir. 'Tek millet, iki devlet' diyerek, tüm kuvvetimizle yanında yer aldığımız Azerbaycan yalnız değildir. Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü hedef alan Ermenistan’ın her türlü girişim ve kışkırtıcılığının karşısındayız. Ermenistan’ın gerçekleştirdiği saldırıları şiddetle kınıyoruz. Tüm gücümüzle Azerbaycan’ın vatan savaşını destekliyoruz. Kimsenin şüphesi olmasın ki bu süreç, Azerbaycan’ın kesin zaferiyle sonuçlanacaktır" dedi.