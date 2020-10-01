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01 Eki 2020 - 13:29- Spor G: 01 Eki 2020 - 13:30

Güneşspor’da art arda toplantılar

Amatör ligin oynatılması zor gözükürken, kentimizin en aktif kulüplerinden olan ve yüzlerce sporcusu buluna Güneşspor’da toplantılar art arda devam ediyor.
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Amatör ligin oynatılması zor gözükürken, kentimizin en aktif kulüplerinden olan ve yüzlerce sporcusu buluna Güneşspor’da toplantılar art arda devam ediyor. Kulüp başkanı Nebil Uzun “Güneşspor’un yetiştirdiği yetenekli gençleriyle, gelecekleri için fikir alışverişinde bulunduk . Umarım ligler oynanır da çocuklarımız için hayırlı olur” dedi.

01 Eki 2020 - 13:29 - Spor

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