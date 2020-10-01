Lig Perdesini 10 Ekim’de Cadence İhsaniye açıyor

Türkiye Kadınlar Voleybol 2.Ligi 2.Grup’taki tek temsilcimiz Cadence İhsaniyespor, lig perdesini açıyor. 10-11 Ekim’de oynanacak maçlarla başlayacak. Ligdeki sezonun açılış maçında 10 Ekim Cumartesi günü Zonguldak Kilimli ile Cadence İhsaniyespor kızları kapışacak. Diğer ilk hafta maçları 11 Ekim Pazar günü oynanacak. Pandemi döneminden bu yana 7 aydır voleyboldan uzak kalan takımımız, bu süre içerisinde bireysel atrenmanlar yaptı. Bu yıl Cadence sponsorluğunda lige katılan İhsaniyespor, Merve Bayar yönetiminde yola devam ediyor. Bu arada 11 Ekim Pazar güü yonaması gereken Anadolu Üniversitesi-Ayvalıkgücü maçı, Anadolu’nun ligden çekilmesi nedeniyle iptal edildi.
İŞTE İLK HAFTA MAÇLARI:
Tarih Salon Saat TAKIMLAR
10.10.2020 (İ.H.GÜNGÖR) 16:00 KİLİMLİ B.-CADENCE G.İHSANİYE
11.10.2020 (BAYRAMIÇ) 13:30 YEŞİLBAYRAMİÇ-İNEGÖL VOLEYBOL
11.10.2020 (ŞEHIT A.GÜL) 15:00 SİVRİHİSAR-NOVA GENÇLİK
11.10.2020 (90. YIL) 16:00 ESENKÖY BLD. TEPEBAŞI GENÇLİK
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.