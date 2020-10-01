Lig Perdesini 10 Ekim’de Cadence İhsaniye açıyor

Türkiye Kadınlar Voleybol 2.Ligi 2.Grup’taki tek temsilcimiz Cadence İhsaniyespor, lig perdesini açıyor. 10-11 Ekim’de oynanacak maçlarla başlayacak. Ligdeki sezonun açılış maçında 10 Ekim Cumartesi günü Zonguldak Kilimli ile Cadence İhsaniyespor kızları kapışacak. Diğer ilk hafta maçları 11 Ekim Pazar günü oynanacak. Pandemi döneminden bu yana 7 aydır voleyboldan uzak kalan takımımız, bu süre içerisinde bireysel atrenmanlar yaptı. Bu yıl Cadence sponsorluğunda lige katılan İhsaniyespor, Merve Bayar yönetiminde yola devam ediyor. Bu arada 11 Ekim Pazar güü yonaması gereken Anadolu Üniversitesi-Ayvalıkgücü maçı, Anadolu’nun ligden çekilmesi nedeniyle iptal edildi.

İŞTE İLK HAFTA MAÇLARI:

Tarih Salon Saat TAKIMLAR

10.10.2020 (İ.H.GÜNGÖR) 16:00 KİLİMLİ B.-CADENCE G.İHSANİYE

11.10.2020 (BAYRAMIÇ) 13:30 YEŞİLBAYRAMİÇ-İNEGÖL VOLEYBOL

11.10.2020 (ŞEHIT A.GÜL) 15:00 SİVRİHİSAR-NOVA GENÇLİK

11.10.2020 (90. YIL) 16:00 ESENKÖY BLD. TEPEBAŞI GENÇLİK